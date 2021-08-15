ASIAN POP-UP 影院第 13 季拉開帷幕 甄子丹 謝霆鋒《怒火》延燒各大院線

甄子丹怒火格鬥劇照。

伊利諾伊州芝加哥 -（2021 年 8 月 10 日）亞洲ASIAN POP-UP 影院第 13 季（9 月 15 日至 10 月 12 日）將在香港 夏季大片《怒火》中拉開帷幕，同一周由 Well Go USA 全國發行。電影 節執行董事 Sophia Wong Boccio 將於8 月 18 日星期三，假 AMC River East (322 E. Illinois)於晚上 7 點在特別放映前宣布是次電影節的陣容。

Raging Fire《怒火》 講述了一位備受尊敬的警察的故事，當一名前門生尋求報復所有傷害他的人時，他的過去再次困擾著他。這是香港已故導演陳木勝的最後一個遺作，他以執導成龍的新警察故事、我是誰、和新少林寺而聞名。由於 2020 年 8 月 ，時58 歲的陳木勝意外去世，陳無法完成後期製作 -《怒火》。

《怒火》7 月在中國上映的周末票房為 3720 萬美元，並將於 8 月 13 日在美國全國上映。

第 13 季將突出亞洲電影的精華，包括來自中國、香港、印度、日本、韓國、台灣和美國的精選電影節的多元化陣容包括女性導演電影、修復的武術經典和探索我們共同人性的故事. 15 部電影將在 AMC River East 21 和 ChiTown Drive-In (2343 S. Throop) 首映，另外還有 15 部影片可供在線播放。

《怒火》放映活動由香港經濟貿易辦事處贊助，紐約個人票價為 15 美元/成人，12 美元/老年人或學生。請發送電子郵件至 [email protected] 即可獲得 5 美元的促銷代碼。更多信息請登陸：asianpopupcinema.org/raging。

歡迎所有媒體參加。請回复 Danielle Garnier：[email protected]。

Asian Pop-Up Cinema 是半年一次的亞洲電影節，是 Sophia's Choice 創始人 Sophia Wong Boccio 的創意，Sophia's Choice 是一家總部位於芝加哥的 非營利組織於 2015 年成立，其使命是通過提供多樣化的亞洲電影來培養對亞洲文化的興趣和理解；希望連接與芝加哥當地電影專業人士、教育工作者和學生合作的亞洲電影業；並將芝加哥宣傳為國際遊客的目的地。

連接Asian Pop-Up Cinema影院，請登臨下列獲取更多訊息：

Facebook: facebook.com/asianpopupcinema.org

Twitter: asianpopupcine

Instagram: @asianpopupcinema

Vimeo: vimeo.com/asianpopupcinema