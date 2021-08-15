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Hard Rock Casino 全新開業 提供多元的娛樂設施讓您盡情玩樂！

本報芝加哥訊
左起：Host Canh Nguyen, 市场營銷副总裁 Joe Branchick, 亞裔市場發展部總監 Jenny Moy, Host Jianye Shao和Ly Voo。
左起：Host Canh Nguyen, 市场營銷副总裁 Joe Branchick, 亞裔市場發展部總監 Jenny Moy, Host Jianye Shao和Ly Voo。

地址位于5400 W. 29th Ave., Gary, IN 46406.的 Hard Rock Casino(NORTHERN INDIANA) 全新開業。該娛樂中心坐落在密歇根湖岸边陸地上，是印州首家在陸上興建的大型博彩娛樂中心。Hard Rock Casino 提供包括百家樂、21點、骰子、牌九、輪盤、體育博彩及角子老虎機等全新賭場娛樂設施及尊貴服務，還配備 Youyu（有馀）中餐廳美食，Hard Rock Cafe,高档牛排屋，意大利Constant Grind Coffee，三明治西點等高級餐飲場所迎接各位貴賓的到來。該賭場還設有一個可容納1800人的大型高级表演劇場，堪稱六星級的博彩娛樂設施。从精致的餐饮到精彩的娛樂項目都為賓客量身訂做！有得玩有得吃，是您休閑娛樂的好去處！

建筑宏偉的Hard Rock Casino，擁有百家樂臺 Baccarat（包括EZ-Baccarat）共有26張，Blackjack臺28張，牌九臺 （Paigow）2張，骰子臺 （Craps）6張，輪盤（Roulette）6個，角子老虎機（Slots)1638等。亞裔市場發展部總監 Jenny Moy 將帶領亞裔團隊的Jianye Shao(JJ),  Ly Voong，Canh Nguyen等 Host，為廣大賓客提供包括英文、中文（普通話/廣東話）越南話等語言服務以及各種休閑娛樂項目的尊貴服務！

Youyu（有馀）中餐部由知名總廚（Chef Chung)伍永聰大廚師主理，還有兩位大廚級廚師梅榮鈞師傅和劉慶師傅輔助左右。伍永聰大師傅將率領 Youyu 中餐部廚師提供蝦餃、燒賣、糯米雞、小籠包、紅油炒手等精美點心，還有官保雞、椒鹽蝦、王子菇玉子豆腐等中式的經典佳肴。此外， Youyu還提供最美味的粉、麵、飯，包括越南粉、泰式的栢泰、辣臺式牛肉麵等美食，讓您玩得開心，吃得開心！Youyu中餐部助理經理May Mak (麥美怡)也將率領餐廳部服務員提供尊貴服務，歡迎各位貴賓蒞臨！

Hard Rock Casino(NORTHERN INDIANA)  歡迎大家加入亞裔團隊，更多關于 Hard Rock Casino的信息：請訪問www.hardrock.com或shop.hardrock.com或致电：（888）519-6683。  

Youyu（有馀）中餐部左起：廚師梅榮鈞、中餐部助理經理麥美怡、總廚伍永聰和廚師...
Youyu（有馀）中餐部左起：廚師梅榮鈞、中餐部助理經理麥美怡、總廚伍永聰和廚師劉慶。

亞裔 越南 美食

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