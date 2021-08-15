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駐芝加哥臺北經文處與「科恩芝加哥商報」 8月17日合辦線上研討會，歡迎報名參加

本報芝加哥訊
歡迎報名臺北經文處8月17日研討會。
歡迎報名臺北經文處8月17日研討會。

芝加哥辦事處接續與美國中西部最大商業媒體「科恩芝加哥商報」(Crain’s Chicago Business)於8月17日合辦「美國中西部台美商業論壇-選擇芝加哥、選擇台灣」(Taiwan-US Business Forum in the Midwest－Select Chicago, Select Taiwan)線上研討會，本場主題為全球供應鏈：扣件、五金與汽車產業（Global Supply Chains: Fasteners, Hardware and the Auto Industry），深入討論在COVID-19疫情下，台美合作解決全球供應鏈對全球經濟帶來的挑戰與風險。

本次研討會由「科恩芝加哥商報」報團總社長兼總編輯 Jim Kirk 親自主持。由產業界領袖包括Martin Fastening Solutions總經理羅格斯(Doug Ruggles)，勞森產品(Lawson Products)資深經理納格(Joe Nagle)，Screws Industries資深採購納捷思齊(Jon Najeski)與談，並由芝加哥台貿中心專案經理Stuart Green介紹台灣扣件、五金產業及展覽等，研討會將於8月17日在「科恩芝加哥商報」線上媒體平台播出。歡迎各界報名觀看。

駐芝加哥辦事處處長姜森表示，台灣生產高品質扣件及五金產品已有60多年歷史，譽為螺絲王國。去年台灣出口扣件達136萬噸，價值39.9億美元，產值排名高達全球第二，市佔比為15.94%，台灣世德工業（Sumeeko）、三星科技（San Shing Fast Tech） 及春雨生醫（Chun Yu Bio-Tech）等世界級扣件及五金供應商，支持美國汽車、醫療及航空航太等產業需要，美國去年向台灣採購60.9 萬噸，價值 16.9 億美元扣件，佔台灣出口44.72%，是台灣第1大出口市場。

姜處長指出，台灣扣件及五金產業具有重視智慧財產權保護、嚴格管控質量、專業客製化優勢，以及可靠、快速的生產及交付的優勢；台灣且為民主開放系統，維護公平貿易及注重人權，與美國價值理念相同，且為相關產業創造互惠互利；加上台灣企業經過多年淬鍊，能充分配合滿足客戶創新求變的需求，將支持美國汽車、航天等傳統產業，面對美國積極發展電動汽車 (EV)產業的未來願景，相信台灣完整製造產業聚落及蓬勃的創新力，將可滿足美國相關產業的需求。

姜處長強調，面對COVID-19大流行，所有高效能電器、汽車及醫療產品需用的扣件及關鍵零件產業，面臨的最大挑戰就是確保質量、維持安全庫存，並能跟上產業的需求及交付，我們支持鼓勵台灣扣件與五金業者與美國心臟地帶的風城-芝加哥、草原之州-伊利諾及中西部各州深化合作，以解決整個供應鏈中困擾產業發展及其對全球經濟帶來的風險，並增進台美共同利益，深化民主、自由及人權的共同價值。

報名8月17日研討會:https://event.on24.com/wcc/r/3310076/9467EE7BAF2397A71CDEEB6C167A81BA。

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