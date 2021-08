駐芝加哥臺北經文處與「科恩芝加哥商報」 8月17日合辦線上研討會，歡迎報名參加

歡迎報名臺北經文處8月17日研討會。

駐芝加哥 辦事處接續與美國 中西部最大商業媒體「科恩芝加哥商報」(Crain’s Chicago Business)於8月17日合辦「美國中西部台美商業論壇-選擇芝加哥、選擇台灣 」(Taiwan-US Business Forum in the Midwest-Select Chicago, Select Taiwan)線上研討會,本場主題為全球供應鏈:扣件、五金與汽車產業(Global Supply Chains: Fasteners, Hardware and the Auto Industry),深入討論在COVID-19疫情下,台美合作解決全球供應鏈對全球經濟帶來的挑戰與風險。

本次研討會由「科恩芝加哥商報」報團總社長兼總編輯 Jim Kirk 親自主持。由產業界領袖包括Martin Fastening Solutions總經理羅格斯(Doug Ruggles),勞森產品(Lawson Products)資深經理納格(Joe Nagle),Screws Industries資深採購納捷思齊(Jon Najeski)與談,並由芝加哥台貿中心專案經理Stuart Green介紹台灣扣件、五金產業及展覽等,研討會將於8月17日在「科恩芝加哥商報」線上媒體平台播出。歡迎各界報名觀看。

駐芝加哥辦事處處長姜森表示,台灣生產高品質扣件及五金產品已有60多年歷史,譽為螺絲王國。去年台灣出口扣件達136萬噸,價值39.9億美元,產值排名高達全球第二,市佔比為15.94%,台灣世德工業(Sumeeko)、三星科技(San Shing Fast Tech) 及春雨生醫(Chun Yu Bio-Tech)等世界級扣件及五金供應商,支持美國汽車、醫療及航空航太等產業需要,美國去年向台灣採購60.9 萬噸,價值 16.9 億美元扣件,佔台灣出口44.72%,是台灣第1大出口市場。

姜處長指出,台灣扣件及五金產業具有重視智慧財產權保護、嚴格管控質量、專業客製化優勢,以及可靠、快速的生產及交付的優勢;台灣且為民主開放系統,維護公平貿易及注重人權,與美國價值理念相同,且為相關產業創造互惠互利;加上台灣企業經過多年淬鍊,能充分配合滿足客戶創新求變的需求,將支持美國汽車、航天等傳統產業,面對美國積極發展電動汽車 (EV)產業的未來願景,相信台灣完整製造產業聚落及蓬勃的創新力,將可滿足美國相關產業的需求。

姜處長強調,面對COVID-19大流行,所有高效能電器、汽車及醫療產品需用的扣件及關鍵零件產業,面臨的最大挑戰就是確保質量、維持安全庫存,並能跟上產業的需求及交付,我們支持鼓勵台灣扣件與五金業者與美國心臟地帶的風城-芝加哥、草原之州-伊利諾及中西部各州深化合作,以解決整個供應鏈中困擾產業發展及其對全球經濟帶來的風險,並增進台美共同利益,深化民主、自由及人權的共同價值。

報名8月17日研討會:https://event.on24.com/wcc/r/3310076/9467EE7BAF2397A71CDEEB6C167A81BA。