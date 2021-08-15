趙玲芝律師事務所提供各類專業服務精誠服務，成功率高，免費咨詢！

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位於芝加哥市區111 W.Jackson,Suite 1700的趙玲芝律師事務所(Zhao & Associates,P.C.)，主要服務專案包括：精辦各類移民入籍、移民訴訟、車禍事故、人身意外傷害、商業买卖，商业合同糾紛、非正常死亡、醫療事故、工傷事故、商品品質、公司成立、遺囑辦理、房屋買賣，联邦法庭商标侵权案件等。
趙玲芝律師擁有伊州及聯邦律師執照，為芝加哥律師協會及美國移民律師協會會員，在美國大型律師事務所執業多年。趙玲芝律師具有出色的法庭辯論經驗，曾辦理多件賠償金額達數百萬美元的民事及商業訴訟案件，經驗豐富、成功率高、收費合理，深得好評！
趙玲芝律師畢業於北京大學，并于2003 年獲得密西根州立大學法學博士。趙玲芝律師事務所將為客戶提供各類法律專業服務，提供免費咨詢！地址：111 W. Jackson, Suite 1700，Chicago, IL 60604.聯系電話：312-925-2605，Email: [email protected]，Website: www.immigration-litigation.com。
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