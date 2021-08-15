國泰銀行基金會 公佈2021年度獎學金獲獎者

2021年度國泰銀行基金會獎學金獲得者。

國泰銀行基金會今日舉行「2021年度國泰銀行基金會獎學金」網絡頒獎典禮，表彰獲獎的高中生們。這些即將於今年秋季全職就讀大學的學生們，每人將獲得$1,000的獎學金，用於支付大學學費。

國泰銀行資深副總裁兼社區發展總監 Bill Becker表示：「國泰銀行非常榮幸能資助這些傑出的年輕人，見証他們實現繼續深造的夢想。今年，我們收到了很多才華橫溢的年輕人的申請，他們展現出的卓越領導能力和對社區服務的熱忱，讓我們格外期待他們的未來。」

國泰銀行基金會聯合主席Deborah Ching代表基金會感謝亞太社區基金的協助。過去三年，亞太社區基金一直是國泰銀行基金會獎學金的項目管理員。亞太社區基金會執行長黃群雁出席了頒獎典禮，並向獲獎學生致賀詞。

為了保障獲獎學生和來賓們的健康和安全，國泰銀行基金會連續第二年在網絡平台上舉辦頒獎典禮。獲獎學生依次發表了獲獎感言，感謝國泰銀行基金會提供的獎學金，並分享了各自對大學生活的計劃和畢業後的目標。

今年，國泰銀行基金會共收到438份獎學金申請，申請人分別來自加州 、紐約州 、華盛頓州、伊利諾伊州、德州、馬里蘭州、麻州、新澤西州 及內華達州。國泰銀行的87員工參與了審閱和評分工作。然後，亞太社區基金會統計分數，選出獎學金獲獎者。

國泰銀行基金會成立於2002年，將推動廉租房、社區和經濟發展及教育視為己任，並支持有益於社區進步、和文化與藝術、健康與社會福利、環保與公眾服務相關的項目。了解更多信息，請瀏覽cathaybankfoundation.org。