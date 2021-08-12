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全球氣候變遷 伊州未來將更炎熱潮溼

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
去年5月芝加哥豪雨不斷，一棟靠近芝加哥河的公寓淹水。(本報檔案照片)
去年5月芝加哥豪雨不斷，一棟靠近芝加哥河的公寓淹水。(本報檔案照片)

聯合國政府間氣候變遷問題小組(IPCC)日前公布最新氣候變遷綜合報告，內容顯示全球暖化速度比原本預期更快，而伊利諾州也無法孤立於世界之外，一份針對伊州的氣候預測報告稱，該州上世紀的日均溫升高了一到兩度，夜間最低溫度上升速度更是白天氣溫的三倍，導致夏季入夜後仍感炎熱，此外，冬季的寒夜減少，伊州部分地區的冬季最低溫提高三度以上，整體而言，伊州未來氣候只會更潮濕更炎熱。

聯合國的報告指出，氣候變遷「確實存在」，而且明顯是人為造成。報告依據人類努力減碳的程度，模擬出五種可能性，結果顯示，不論哪一種可能性，全球均溫都會在2030年代升高超過攝氏1.5度，比IPCC三年前推估的早十年。而在其中三種可能性裡，全球均溫將升高超過攝氏2度，熱浪、乾旱及致災性降雨將更為嚴重。

前伊州氣候學家安其爾(Jim Angel)說，聯合國的氣候報告是以全球視野為觀察重點，但伊州無法孤立於世界之外，「影響地球的事，也間接對我們造成衝擊」，他說，例如海平面上升也會對伊州帶來影響，這並非意味海洋會越過邊界，而是此情況會對世界出口商品等運作帶來阻礙。

安其爾說，即使減少排碳，伊州在2100年的氣候變化仍然嚴峻，估計到時候平均氣溫將比現在高出四度以上，每日高溫超過95度及以上的天數將達一個月，春季降雨將比現在多出三吋，也會有更多洪水，此外，高溫還會帶來的民眾健康問題，還有蚊子、蜱蟲等攜帶的疾病。

加州氣候學家福特(Trent Ford)表示，聯合國的綜合報告，使極端天氣的出現歸咎於氣候變遷的說法更加無庸置疑，福特說，伊州的氣候變遷強度與嚴重度，取決於全球變暖的程度。

福特說，去年伊州的氣候變化就是未來趨勢演變強而有力的例子，芝加哥去年5月降雨有史以來最高，而接下來的8月，又寫下該州史上同期最乾燥紀錄之一。

伊州 氣候變遷 聯合國

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