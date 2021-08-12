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通膨抵掉加薪 薪資不如疫前 漲幅追不到物價

「半年增1億例」譚德塞：明年初全球病例恐突破3億

芝2022預算公布 赤字改善仍逾7億

特派員黃惠玲╱芝加哥報導

芝加哥市市長萊特福特11日公布2022年預算計畫，根據該報告顯示，明年芝市預算赤字為7億3300萬元，萊特福特說，去年芝加哥面臨高達12溢的疫情預算短缺，而今年已經明顯改善，市長辦公室也發布聲明稱，將通過採取將未償還債務重新融資以降低利率，使用「聯邦救援計畫」撥出的19億刺激經濟基金，以及強化政府效率等措施，來解決赤字問題。

對於聯邦撥出的19億經費，芝加哥已經動用了約8億，做為支持小企業，以及補助民眾住房、食品、提供流浪漢與加強心理健康等服務，此外，也用於支付警察、消防隊員與其他急救工作人員的薪資。

市府表示，接下來將會使用首輪聯邦補助所剩餘的3700萬元資金，進行投資1400萬作為青年預防計畫，另外900萬則用於社區恢復計畫，還有1400萬將用於協助提供兒童照顧。

萊特福特2019年8月發表電視談話時說，前市長伊曼紐留下的2020年預算赤字8.38億，將通過結構性改革來解決，例如削減政府預算成本、撤除空缺職位，此外，她也避免了提高房地產稅，當時她的預算計畫，獲得議員以39：11票通過。

2020年，萊特福特雖然多次表示，芝加哥已經做好新冠病毒引起的經濟風暴準備，但最終卻不得不承認，「居家避疫」導致芝加哥市的預算，在過去兩年已經累積達20億的缺口，她因此與市議會通過好幾周的談判，才讓議會最終批准了其2021年128億元的年度預算計畫，該項預算案中，還包括了提高房地產稅以及將現有債務再度融資，以解決居高不下的赤字，市府表示，龐大的經費不足，主要是因為疫情衝擊經濟。

預算 芝加哥 疫情

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