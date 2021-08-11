前科累累 芝殺警兄弟一級謀殺罪起訴

29歲女警法蘭琪在執行交通攔檢時遭射殺。(芝加哥警局)

芝加哥 警局9日將開槍射殺29歲女警法蘭琪(Ella French)的兇嫌伊摩特.摩根(Emonte Morgan)，以一級謀殺、兩項企圖謀殺等重罪提控，警局指出，法蘭琪與一男警是因兇嫌弟弟艾立克.摩根(Eric Morgan)所駕駛車輛車牌過期而將其攔下檢查，沒料到法蘭琪與同事走到車旁要求駕駛下車時，乘客伊摩特竟朝兩警頭部開槍，法蘭琪雙眼間中槍死亡，另一名警察 眼部中槍，至今仍未脫離險境。

根據紀錄，摩根兩兄弟有多項前科，其中包括2019年8月初，兩兄弟透過網路向一名橋港區居民表示要購入其售價900元的蘋果手機 ，然而雙方約見面時，摩根兄弟搶下手機逃跑，該受害人死命追趕，經路人報警後，警察將兩兄弟逮捕歸案，檢察官當時以「偷竊重罪」及「毆打輕罪」起訴，摩根兄弟隨後於法庭認罪，法官判處緩刑兩年。

芝加哥警局10日公布了事發時的監視影片，法蘭琪與另一名值勤的警察在7日晚間9時左右，於63街與貝爾街附近，攔下一輛車牌過期的車輛，兩名警察隨後走到該車輛旁，要求其中一人下車，這時雙方發生肢體衝突，嫌犯接著對警察開了至少三槍，警察也曾開槍回應。

根據附近居民表示，至少聽到四聲槍響，警方說，當時坐在前座的另名嫌犯也有帶槍，在槍戰發生後，該嫌從現場逃跑，居民透露，逃逸的為該車駕駛，多名鄰居紛紛出來幫忙追緝，並順利將其制伏。

伊摩特一級謀殺案10日過堂，法官當庭判決不准保釋。

芝加哥警察紀念基金會執行主任克萊恩(Phil Cline)說，對警察來說，交通攔檢是一項很棘手的事情，因為你雖然知道自己在做什麼，但卻不清楚對方是什麼人，尤其可能車中坐的是通緝犯或累犯，「尤其在此悲劇案件中，嫌犯手中有槍」，事實上，每次交通攔停，警察都面臨這種未知的危險。

此外，檢察官公布了殺警兇嫌手中的槍支，是來自於印第安納州的「代購」丹茲(Jamel Danzy)，聯邦菸酒槍械與爆炸物管理局(Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives)已經逮捕了丹茲，ATF指出，摩根所開的車輛也是丹茲所有，但當時他未在車內，伊摩特所使用的凶槍，為丹茲於今年3月份幫摩根兄弟代為購入，丹茲已經以違反聯邦槍支法遭起訴。