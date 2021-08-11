我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國報復孟晚舟案 加國商人史佩弗被判11年 驅逐出境

辭職震撼彈 出身政治世家 兩代葛謨帝國垮台

前科累累 芝殺警兄弟一級謀殺罪起訴

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
29歲女警法蘭琪在執行交通攔檢時遭射殺。(芝加哥警局)
29歲女警法蘭琪在執行交通攔檢時遭射殺。(芝加哥警局)

芝加哥警局9日將開槍射殺29歲女警法蘭琪(Ella French)的兇嫌伊摩特.摩根(Emonte Morgan)，以一級謀殺、兩項企圖謀殺等重罪提控，警局指出，法蘭琪與一男警是因兇嫌弟弟艾立克.摩根(Eric Morgan)所駕駛車輛車牌過期而將其攔下檢查，沒料到法蘭琪與同事走到車旁要求駕駛下車時，乘客伊摩特竟朝兩警頭部開槍，法蘭琪雙眼間中槍死亡，另一名警察眼部中槍，至今仍未脫離險境。

根據紀錄，摩根兩兄弟有多項前科，其中包括2019年8月初，兩兄弟透過網路向一名橋港區居民表示要購入其售價900元的蘋果手機，然而雙方約見面時，摩根兄弟搶下手機逃跑，該受害人死命追趕，經路人報警後，警察將兩兄弟逮捕歸案，檢察官當時以「偷竊重罪」及「毆打輕罪」起訴，摩根兄弟隨後於法庭認罪，法官判處緩刑兩年。

芝加哥警局10日公布了事發時的監視影片，法蘭琪與另一名值勤的警察在7日晚間9時左右，於63街與貝爾街附近，攔下一輛車牌過期的車輛，兩名警察隨後走到該車輛旁，要求其中一人下車，這時雙方發生肢體衝突，嫌犯接著對警察開了至少三槍，警察也曾開槍回應。

根據附近居民表示，至少聽到四聲槍響，警方說，當時坐在前座的另名嫌犯也有帶槍，在槍戰發生後，該嫌從現場逃跑，居民透露，逃逸的為該車駕駛，多名鄰居紛紛出來幫忙追緝，並順利將其制伏。

伊摩特一級謀殺案10日過堂，法官當庭判決不准保釋。

芝加哥警察紀念基金會執行主任克萊恩(Phil Cline)說，對警察來說，交通攔檢是一項很棘手的事情，因為你雖然知道自己在做什麼，但卻不清楚對方是什麼人，尤其可能車中坐的是通緝犯或累犯，「尤其在此悲劇案件中，嫌犯手中有槍」，事實上，每次交通攔停，警察都面臨這種未知的危險。

此外，檢察官公布了殺警兇嫌手中的槍支，是來自於印第安納州的「代購」丹茲(Jamel Danzy)，聯邦菸酒槍械與爆炸物管理局(Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives)已經逮捕了丹茲，ATF指出，摩根所開的車輛也是丹茲所有，但當時他未在車內，伊摩特所使用的凶槍，為丹茲於今年3月份幫摩根兄弟代為購入，丹茲已經以違反聯邦槍支法遭起訴。

開槍打死警察的兇嫌伊摩特.摩根(左)、艾立克.摩根(右)。(芝加哥警局)
開槍打死警察的兇嫌伊摩特.摩根(左)、艾立克.摩根(右)。(芝加哥警局)

警察 芝加哥 手機

上一則

Delta肆虐 喬州上周末新增確診破萬

下一則

北卡染疫住院數 較7月增逾2倍

延伸閱讀

南加內陸一寄養家庭夫婦被控謀殺 性虐待寄養孩童

南加內陸一寄養家庭夫婦被控謀殺 性虐待寄養孩童
車牌過期遭攔停 車內前科犯竟朝芝2警頭部開3槍

車牌過期遭攔停 車內前科犯竟朝芝2警頭部開3槍
芝周末86人中槍13死 1女警殉職

芝周末86人中槍13死 1女警殉職
芝槍支暴力失控 周末86人中槍13死 女警攔檢也遭射殺

芝槍支暴力失控 周末86人中槍13死 女警攔檢也遭射殺
東奧／擺脫遇搶中槍陰影 古巴拳手拉克魯茲奪金

東奧／擺脫遇搶中槍陰影 古巴拳手拉克魯茲奪金
惡魔召喚？南加戲院槍殺網紅 兇嫌：有聲音讓我這麼做

惡魔召喚？南加戲院槍殺網紅 兇嫌：有聲音讓我這麼做

熱門新聞

賓州一對夫婦急於買房而免去驗屋，後來卻發現新家居然早已有約45萬隻蜜蜂盤據於該屋牆內。圖為牆內大批蜜蜂。(CNN有線電視新聞台截圖)

賓州夫婦急買房未驗屋 驚見45萬隻蜜蜂盤據

2021-08-07 16:41
伊利諾州目前完全接種後的突破性感染者，住院或死亡的比率不到2.5%。(特派員黃惠玲／攝影)

芝10親友出遊7人確診 慶幸全團完全接種均僅輕症

2021-08-03 10:54
不信疫苗的蓋文斯頓縣45歲艾普利染疫亡，留下五個月幼兒。(德州共和黨／Daily Beast)

壯年男子嘲諷疫苗 5天後染疫亡 遺孤五個月大

2021-08-05 18:25
麥戈斯基夫婦去年在數百名「黑人的命也是命」抗議者經過住宅旁街道時，持槍要求示威者遠離私人土地。 (美聯社)

豪宅外揮槍夫婦認罪 密州州長宣布赦免

2021-08-04 10:06
五名幼童不幸遭祝融吞噬，火災公寓門窗一片焦黑。(KMOV4直播截頻)

伊州母深夜出門 5幼童清晨遭火海吞噬

2021-08-06 20:45
SpaceX取得Starbase下方油礦的開發權。圖為SpaceX火箭發射過程。（SpaceX）

上天下地全包 馬斯克將開採石油天然氣

2021-08-05 18:05

超人氣

更多 >
性騷醜聞罩頂 紐約州長葛謨宣布辭職

性騷醜聞罩頂 紐約州長葛謨宣布辭職
中國對加拿大涉毒公民維持死刑判決 加國強烈譴責

中國對加拿大涉毒公民維持死刑判決 加國強烈譴責
中國學者：立陶宛不改 不排除斷交

中國學者：立陶宛不改 不排除斷交
姪女爆料新書：川普染疫出院首亮相 努力模仿墨索里尼

姪女爆料新書：川普染疫出院首亮相 努力模仿墨索里尼
14歲少女被強姦8次致孕自殺 作惡老闆被判無期徒刑

14歲少女被強姦8次致孕自殺 作惡老闆被判無期徒刑