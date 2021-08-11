芝警士氣跌谷底 「背對」市長抗議

許多芝加哥警察不滿市長未給予足夠支持，並覺得只要外出值勤，背後均無人挺他們。(芝加哥警局臉書)

兩名芝加哥警察 執行交通攔檢時，遭前科犯開槍導致一死一傷的悲劇，讓上萬名芝加哥警察士氣跌落到歷史新低，數十位在芝加哥大學醫院探望守護仍未脫離險境同僚的警察們，在芝加哥市市長萊特福特到訪時，更刻意轉過身背向她，藉此表達心中對市長不夠支持警察的無聲抗議。

知情人士說，萊特福特到芝大醫院探望受傷警察時，還曾遭到該名也是警察退休的該警察父親責罵，她接著試圖想與幾十名在醫院的警察談話，但這些警察紛紛從她身邊走開，並背對著萊特福特，市長因此離開了醫院。

19區區長奧謝(Matt O'Shea)說，警察對於到醫院探訪受傷警察的「轉身」反應，彰顯了芝城 警察士氣的低落，「警察人數不斷減少，他們紛紛轉往郊區求職，而不願待在芝加哥市，這些離職警察，主要覺得芝城領導官員沒有支持他們」。

萊特福特辦公室隨後發表聲明稱，在此悲劇時刻，可以預料大家情緒都很高漲，經過與一些警察交談，她感覺到警察們對於死去同事的巨大情緒衝擊，「現在是大家團結起來的時刻，我們的共同敵人士非法槍支與幫派。」她表示，她將專注於治癒創傷，且拒絕任何人試圖利用此刻分裂城市。

萊特福特曾擔任過檢察官，而她在2019年的市長選舉中，更以自己的執法背景，獲得警察與消防員的支持，萊特福特也曾經在上屆市長伊曼紐執政期間，接受委託擔任因為「警察連開16槍打死非裔青少年」事件後的「警政改革」問責小組工作。

經過警察開槍射殺非裔青少年事件後，芝加哥警察感覺自己越來越不受到支持，加上近一年來，芝城槍擊案頻發，而警察使用武力與否，同時受到嚴格監督，導致警察在心裡健康方面，非常需要支持，然而事實卻非如此，奧謝說，許多警察都覺得自己只要外出值勤，「沒有人會在他們背後給予支持」。