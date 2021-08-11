我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國報復孟晚舟案 加國商人史佩弗被判11年 驅逐出境

辭職震撼彈 出身政治世家 兩代葛謨帝國垮台

芝警士氣跌谷底 「背對」市長抗議

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
許多芝加哥警察不滿市長未給予足夠支持，並覺得只要外出值勤，背後均無人挺他們。(芝加哥警局臉書)
許多芝加哥警察不滿市長未給予足夠支持，並覺得只要外出值勤，背後均無人挺他們。(芝加哥警局臉書)

兩名芝加哥警察執行交通攔檢時，遭前科犯開槍導致一死一傷的悲劇，讓上萬名芝加哥警察士氣跌落到歷史新低，數十位在芝加哥大學醫院探望守護仍未脫離險境同僚的警察們，在芝加哥市市長萊特福特到訪時，更刻意轉過身背向她，藉此表達心中對市長不夠支持警察的無聲抗議。

知情人士說，萊特福特到芝大醫院探望受傷警察時，還曾遭到該名也是警察退休的該警察父親責罵，她接著試圖想與幾十名在醫院的警察談話，但這些警察紛紛從她身邊走開，並背對著萊特福特，市長因此離開了醫院。

19區區長奧謝(Matt O'Shea)說，警察對於到醫院探訪受傷警察的「轉身」反應，彰顯了芝城警察士氣的低落，「警察人數不斷減少，他們紛紛轉往郊區求職，而不願待在芝加哥市，這些離職警察，主要覺得芝城領導官員沒有支持他們」。

萊特福特辦公室隨後發表聲明稱，在此悲劇時刻，可以預料大家情緒都很高漲，經過與一些警察交談，她感覺到警察們對於死去同事的巨大情緒衝擊，「現在是大家團結起來的時刻，我們的共同敵人士非法槍支與幫派。」她表示，她將專注於治癒創傷，且拒絕任何人試圖利用此刻分裂城市。

萊特福特曾擔任過檢察官，而她在2019年的市長選舉中，更以自己的執法背景，獲得警察與消防員的支持，萊特福特也曾經在上屆市長伊曼紐執政期間，接受委託擔任因為「警察連開16槍打死非裔青少年」事件後的「警政改革」問責小組工作。

經過警察開槍射殺非裔青少年事件後，芝加哥警察感覺自己越來越不受到支持，加上近一年來，芝城槍擊案頻發，而警察使用武力與否，同時受到嚴格監督，導致警察在心裡健康方面，非常需要支持，然而事實卻非如此，奧謝說，許多警察都覺得自己只要外出值勤，「沒有人會在他們背後給予支持」。

女警法蘭琪與目前仍未脫離險境的同事於值勤時遭歹徒開槍後，數百名芝警察湧入醫院致意...
女警法蘭琪與目前仍未脫離險境的同事於值勤時遭歹徒開槍後，數百名芝警察湧入醫院致意。(芝加哥警局)

警察 芝加哥 芝城

上一則

夏樂小小演說家 結業演出秀才藝

下一則

Delta肆虐 喬州上周末新增確診破萬

延伸閱讀

芝周末86人中槍13死 1女警殉職

芝周末86人中槍13死 1女警殉職
芝槍支暴力失控 周末86人中槍13死 女警攔檢也遭射殺

芝槍支暴力失控 周末86人中槍13死 女警攔檢也遭射殺
芝加哥華埠圖書館館長陳思榮退 市長頒感謝狀

芝加哥華埠圖書館館長陳思榮退 市長頒感謝狀
芝加哥染疫死者 97%未接種 芝市長：不打疫苗如玩命

芝加哥染疫死者 97%未接種 芝市長：不打疫苗如玩命
芝市97%染疫死者均未接種疫苗 市長：不打等於玩命

芝市97%染疫死者均未接種疫苗 市長：不打等於玩命

芝大專家：Lollapalooza音樂會恐引發感染野火

芝大專家：Lollapalooza音樂會恐引發感染野火

熱門新聞

賓州一對夫婦急於買房而免去驗屋，後來卻發現新家居然早已有約45萬隻蜜蜂盤據於該屋牆內。圖為牆內大批蜜蜂。(CNN有線電視新聞台截圖)

賓州夫婦急買房未驗屋 驚見45萬隻蜜蜂盤據

2021-08-07 16:41
伊利諾州目前完全接種後的突破性感染者，住院或死亡的比率不到2.5%。(特派員黃惠玲／攝影)

芝10親友出遊7人確診 慶幸全團完全接種均僅輕症

2021-08-03 10:54
不信疫苗的蓋文斯頓縣45歲艾普利染疫亡，留下五個月幼兒。(德州共和黨／Daily Beast)

壯年男子嘲諷疫苗 5天後染疫亡 遺孤五個月大

2021-08-05 18:25
麥戈斯基夫婦去年在數百名「黑人的命也是命」抗議者經過住宅旁街道時，持槍要求示威者遠離私人土地。 (美聯社)

豪宅外揮槍夫婦認罪 密州州長宣布赦免

2021-08-04 10:06
五名幼童不幸遭祝融吞噬，火災公寓門窗一片焦黑。(KMOV4直播截頻)

伊州母深夜出門 5幼童清晨遭火海吞噬

2021-08-06 20:45
SpaceX取得Starbase下方油礦的開發權。圖為SpaceX火箭發射過程。（SpaceX）

上天下地全包 馬斯克將開採石油天然氣

2021-08-05 18:05

超人氣

更多 >
性騷醜聞罩頂 紐約州長葛謨宣布辭職

性騷醜聞罩頂 紐約州長葛謨宣布辭職
中國對加拿大涉毒公民維持死刑判決 加國強烈譴責

中國對加拿大涉毒公民維持死刑判決 加國強烈譴責
中國學者：立陶宛不改 不排除斷交

中國學者：立陶宛不改 不排除斷交
姪女爆料新書：川普染疫出院首亮相 努力模仿墨索里尼

姪女爆料新書：川普染疫出院首亮相 努力模仿墨索里尼
14歲少女被強姦8次致孕自殺 作惡老闆被判無期徒刑

14歲少女被強姦8次致孕自殺 作惡老闆被判無期徒刑