我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國報復孟晚舟案 加國商人史佩弗被判11年 驅逐出境

辭職震撼彈 出身政治世家 兩代葛謨帝國垮台

密州非裔房仲及客戶看房 竟遭持槍警察包圍

特派員黃惠玲╱綜合報導
密州懷俄明市警察誤逮包括房仲在內的三名正在看房非裔。(懷俄明警局影片截圖)
密州懷俄明市警察誤逮包括房仲在內的三名正在看房非裔。(懷俄明警局影片截圖)

密西根州一名非裔房仲帶著一對非裔父子客戶，在該州懷俄明市(Whoming)看房時，忽然發現屋外遭持槍警察包圍，原來鄰居懷疑之前擅自闖入該住宅遭逮捕的嫌疑人重返現場，因此打電話報警，根據警方公布的影片，這三人步出房屋時，警方命令他們雙手舉起，包括其中客戶的15歲兒子都被銬上手銬，並勒令三人坐進通常為嫌犯使用的警車後座。

(影片來源：懷俄明警局)

被誤逮的客戶索爾恩(Roy Thorne)接受媒體採訪時表示，他直覺一旦警察包圍時，必須先走出房子，讓他們可以看到「我們不具威脅」，所以在兒子首先發現屋外有持槍警察時，三人就決定陸續走出房屋。

根據懷俄明公共安全部門表示，警方是接到鄰居舉報，稱一周前被警方從該處民宅抓走的犯罪嫌疑人，又回到該地點，然而該鄰居完全弄錯，因為屋內的三人分別是房屋仲介布朗(Eric Brown)、客戶索爾恩及他15歲的兒子山姆，當時三人正在屋內看房，而且布朗早在前一天就透過網路預約了看房時間。

最終三人都無罪釋放，然而根據警方公布的影片，警察一度要求三人高舉雙手並上銬。

對於這起事件的過程，布朗說，在當下，的確覺得因為膚色而受到歧視，他說，「但很難證明警察使用武力的正當性。」

該市公共安全部門於事件後發出聲明表示，「我們的警察對待這些人的方式與種族無關，我們的警官做了適當的回應」，聲明還提到，「雖然無辜者被銬上手銬很不幸，但警察是根據當時所獲得的信息，然後依據部門政策採取了合理反應。」

該事件中未成年的山姆說，他遭到警察逮捕上銬時，感到「困惑、震驚及恐懼，因為我不知道他們為何會在那裡。」

在布朗向警方解釋自己是房仲，且出示執照以及手機上的房仲開鎖app後，警方將三人手銬解開，並向三人致歉。

密州懷俄明市警察誤逮三名正在看房的非裔。(懷俄明警局影片截圖)
密州懷俄明市警察誤逮三名正在看房的非裔。(懷俄明警局影片截圖)

警察 非裔 歧視

上一則

佛州看板╱塔城世界舞蹈音樂會 14日登場

下一則

夏樂小小演說家 結業演出秀才藝

延伸閱讀

膚色歧視？非裔房仲及客戶看房 遭密州警持槍包圍

膚色歧視？非裔房仲及客戶看房 遭密州警持槍包圍
洛市輕軌遭放置雞尾酒汽油彈 逮捕1男嫌

洛市輕軌遭放置雞尾酒汽油彈 逮捕1男嫌
疑似在洛市輕軌放炸彈 中年男嫌被捕

疑似在洛市輕軌放炸彈 中年男嫌被捕
曾因重傷生命垂危 英13歲滑板天才少女是日英混血兒

曾因重傷生命垂危 英13歲滑板天才少女是日英混血兒
東奧／13歲滑板女孩奪銅 英最年輕奧運得主

東奧／13歲滑板女孩奪銅 英最年輕奧運得主
東奧／鐵人三項混合接力 英國擊敗美國摘金

東奧／鐵人三項混合接力 英國擊敗美國摘金

熱門新聞

賓州一對夫婦急於買房而免去驗屋，後來卻發現新家居然早已有約45萬隻蜜蜂盤據於該屋牆內。圖為牆內大批蜜蜂。(CNN有線電視新聞台截圖)

賓州夫婦急買房未驗屋 驚見45萬隻蜜蜂盤據

2021-08-07 16:41
伊利諾州目前完全接種後的突破性感染者，住院或死亡的比率不到2.5%。(特派員黃惠玲／攝影)

芝10親友出遊7人確診 慶幸全團完全接種均僅輕症

2021-08-03 10:54
不信疫苗的蓋文斯頓縣45歲艾普利染疫亡，留下五個月幼兒。(德州共和黨／Daily Beast)

壯年男子嘲諷疫苗 5天後染疫亡 遺孤五個月大

2021-08-05 18:25
麥戈斯基夫婦去年在數百名「黑人的命也是命」抗議者經過住宅旁街道時，持槍要求示威者遠離私人土地。 (美聯社)

豪宅外揮槍夫婦認罪 密州州長宣布赦免

2021-08-04 10:06
五名幼童不幸遭祝融吞噬，火災公寓門窗一片焦黑。(KMOV4直播截頻)

伊州母深夜出門 5幼童清晨遭火海吞噬

2021-08-06 20:45
SpaceX取得Starbase下方油礦的開發權。圖為SpaceX火箭發射過程。（SpaceX）

上天下地全包 馬斯克將開採石油天然氣

2021-08-05 18:05

超人氣

更多 >
性騷醜聞罩頂 紐約州長葛謨宣布辭職

性騷醜聞罩頂 紐約州長葛謨宣布辭職
中國對加拿大涉毒公民維持死刑判決 加國強烈譴責

中國對加拿大涉毒公民維持死刑判決 加國強烈譴責
中國學者：立陶宛不改 不排除斷交

中國學者：立陶宛不改 不排除斷交
姪女爆料新書：川普染疫出院首亮相 努力模仿墨索里尼

姪女爆料新書：川普染疫出院首亮相 努力模仿墨索里尼
14歲少女被強姦8次致孕自殺 作惡老闆被判無期徒刑

14歲少女被強姦8次致孕自殺 作惡老闆被判無期徒刑