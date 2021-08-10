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芝華埠治安惡化 1周14起搶竊案

特派員黃惠玲／芝加哥報導

芝加哥槍枝暴力問題未見趨緩，華埠治安也明顯惡化，芝加哥第九警分局報告顯示，從2日到8日間，華埠地區發生多達14件搶劫、劫車、偷竊等案件，幾乎可說是過去幾個月來的高峰。

警察報告指出，偷竊案件共有五宗，分別發生在2日到4日，地點位於22街與普林斯頓街附近、舍麥路3300多號、31街700號附近、運河街2300附近，以及24小街500號附近；搶劫案有四起，地點都在華埠商圈一帶，其中包括4日下午3時19分，於亞歷山大街200號附近，有民眾車輛遭持槍劫走；另外有三宗入室竊盜，一起騷擾案，還有兩宗毆打。

紀錄顯示，今年3、4月份期間，華埠的治安事件每周降至不到五件，如3月22日到28日間，只有三起案件，而時隔不到五個月，華埠每周治安事件激增將近五倍，讓此間商家、民眾都感到頗為憂心。

住在華埠廣場旁的居民John林說，以前半夜到華埠吃宵夜不覺得需要擔心安全，現在入夜後出門都得提高警戒，「每次看到仍有民眾坐在路邊車內等人或等取外賣時，都會很想前去提醒安全」，他說，希望社區能夠推廣安全意識，讓大家減少一些容易引發歹徒作案的習慣，例如邊走邊使用手機、待在路邊停靠車內等。

華埠 芝加哥 警察

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