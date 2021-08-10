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芝周末86人中槍13死 1女警殉職

特派員黃惠玲／芝加哥報導
29歲女警法蘭琪於9日晚間執行交通攔停檢查時，遭車內歹徒開槍射殺。(芝加哥警局提供)
29歲女警法蘭琪於9日晚間執行交通攔停檢查時，遭車內歹徒開槍射殺。(芝加哥警局提供)

芝加哥警察局9日表示，甫結束的周末多達86人中槍，其中13人死亡，年僅29歲的女警法蘭琪(Ella French)於8日晚間9時，與同事攔截一部可疑車輛準備臨檢時，遭車內歹徒近距離開槍射殺，法蘭琪不幸喪生，另一名男警頭部中槍仍未脫離險境。

芝警局指出，86人遭槍擊的案件中，超過一半發生在10小時內，其中包括導致16人中槍的三宗大規模槍擊，這些案件地點均在南區的葛瑞沙姆區(Gresham)，第一起在8日凌晨2時5分，一名24歲的槍手在87街1800號附近的一家夜店與一名37歲男子起爭執，憤而互相掏槍掃射，37歲男子頸部中槍死亡，24歲身中八槍送醫治療中，另有至少五名客人也因此受傷。

距離上述夜店不到兩哩處的另一家夜店，在8日凌晨1時左右，也發生了多人中槍的血腥事件，一名男子與兩名警衛發生口角而開槍，其中一警衛身中多槍，經送醫仍不治，另名警衛也中槍，傷勢嚴重，當時在槍擊地點旁的三位民眾也被子彈擊中，幸經急救無生命危險。

7日晚間7時，芝加哥西區南楓樹街(Maplewood St.)200號附近，有人開車經過時，朝四名站在路邊聊天的男子開槍，受害者年齡20到28歲，其中三人傷勢危急，20歲傷者則情況較為穩定。

而引起廣大關注的女警遭射殺案件，芝警表示，已經逮捕三名嫌犯，警局說，法蘭琪當時與另名男同事正在西英格伍德區(West Englewood)值勤，兩人在63街夾貝爾大道(Bell Ave.)處，執行常規交通欄停檢查時，攔下一輛坐有兩男一女的SUV車，沒想到在警察靠近時，一名乘客突然向警員開槍，法蘭琪中槍死亡，另名39歲的男警頭部中槍，目前仍在加護病房，有生命危險。

警察局局長布朗對於法蘭琪的殉職非常悲痛，這起槍擊案也是今年警察值勤第27次中槍，法蘭琪是1988年至今第一個在值勤時遭槍殺的女警，市長萊特福特說，法蘭琪育有幼女，她在2018年加入芝加哥警局服務，而對另一個仍在為生命搏鬥的男警，萊特福特說她不斷祈禱他能順利康復。

萊特福特也大聲疾呼，警察不是大家的敵人，請停止這樣的攻擊行為。

警察 槍擊 芝加哥

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