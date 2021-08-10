我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國智庫2萬多字報告 指美國是「抗疫失敗國」

加州迪克西山火近49萬畝 紐森勘災：為這座城鎮心痛

伊州染疫死亡數 1周增逾6成

特派員黃惠玲／芝加哥報導
隨著感染力強大的Delta病毒肆虐，冷清好幾個月的芝加哥市環區的免費病毒檢測站，近來又出現接受排隊檢測的人群。(特派員黃惠玲／攝影)
隨著感染力強大的Delta病毒肆虐，冷清好幾個月的芝加哥市環區的免費病毒檢測站，近來又出現接受排隊檢測的人群。(特派員黃惠玲／攝影)

一個月前(7月6日)，伊利諾州才締造去年疫情爆發以來，第一個單日無新增新冠肺炎死亡病例的紀錄，然而30天後(8月6日)，伊州新增死亡病例增加到64例，比一周前的39死亡人數激增了64%。

伊州衛生廳表示，上周五日增64人染疫死亡，根據紀錄，今年7月上旬，除了6日曾有過無任何人染疫死亡外，其他幾天平均每天新增死亡數僅約六人，而從4日到6日間，伊州已經連續三天新增死亡人數超過兩位數，這也是從今年3月以來沒有出現的情況。

衛生廳說，由於Delta變異病毒株感染力強大，預期接下來感染人數與死亡人數恐都將持續上升，而在住院人數方面，伊州6日染疫住院人數已經達到1200名，比前一周增加33%，住進重症加護病房者也提高了47%，呼吸機使用也大量增加。

專家表示，死亡人數上升是一項「滯後指標」，因為逐漸增加的病例，需要一段時間演變為重症，最終必須住院甚至死亡，現階段此趨勢與去年春季疫情第一波爆發時類似，去年秋季第二波染疫高峰期也有雷同情形。

至於會不會重回去年12月，每日新增染疫死亡人數達150例的最嚴重狀況？專家表示，從7月4日至今，伊州的染疫人數就不斷上升，不過，大多數都是出現在疫苗接種率較低地區，而且沒有徵兆顯示即將停止，不過，要回到日死逾百，仍有很大一段距離。

目前伊州平均每天新增2400個確診病例，比前一周增加43%。

伊州衛生廳廳長伊吉克說，絕大多數住院或死亡的新冠患者，都沒有接種疫苗，她也提到，伊州仍有超過四分之一的居民，符合接種疫苗資格但卻未施打，她說，要防範下一波疫情高峰，除了個人確實做好戴口罩、勤洗手等防疫措施外，盡快接種疫苗才是最佳途徑。

伊州 疫苗 疫情

上一則

賓州秋季返校實體授課 不要求戴口罩

下一則

青少年接種率不足 新冠確診猛增 兒科醫生擔憂

延伸閱讀

日本連續7天單日確診逾萬例 新增12人染疫死亡

日本連續7天單日確診逾萬例 新增12人染疫死亡
一日暴增五人染疫 日本HKT48被新冠肺炎病毒攻陷

一日暴增五人染疫 日本HKT48被新冠肺炎病毒攻陷
最新研究：65歲以上老人染疫常出現非典型症狀

最新研究：65歲以上老人染疫常出現非典型症狀
兒童染疫激增原因：沒打疫苗家長 傳染病毒給孩子

兒童染疫激增原因：沒打疫苗家長 傳染病毒給孩子

肥胖、內臟脂肪超標染疫重症高 疫苗效果恐也打折

肥胖、內臟脂肪超標染疫重症高 疫苗效果恐也打折
東奧「泡泡模式」有效 僅29選手染疫

東奧「泡泡模式」有效 僅29選手染疫

熱門新聞

賓州一對夫婦急於買房而免去驗屋，後來卻發現新家居然早已有約45萬隻蜜蜂盤據於該屋牆內。圖為牆內大批蜜蜂。(CNN有線電視新聞台截圖)

賓州夫婦急買房未驗屋 驚見45萬隻蜜蜂盤據

2021-08-07 16:41
伊利諾州目前完全接種後的突破性感染者，住院或死亡的比率不到2.5%。(特派員黃惠玲／攝影)

芝10親友出遊7人確診 慶幸全團完全接種均僅輕症

2021-08-03 10:54
不信疫苗的蓋文斯頓縣45歲艾普利染疫亡，留下五個月幼兒。(德州共和黨／Daily Beast)

壯年男子嘲諷疫苗 5天後染疫亡 遺孤五個月大

2021-08-05 18:25
麥戈斯基夫婦去年在數百名「黑人的命也是命」抗議者經過住宅旁街道時，持槍要求示威者遠離私人土地。 (美聯社)

豪宅外揮槍夫婦認罪 密州州長宣布赦免

2021-08-04 10:06
五名幼童不幸遭祝融吞噬，火災公寓門窗一片焦黑。(KMOV4直播截頻)

伊州母深夜出門 5幼童清晨遭火海吞噬

2021-08-06 20:45
SpaceX取得Starbase下方油礦的開發權。圖為SpaceX火箭發射過程。（SpaceX）

上天下地全包 馬斯克將開採石油天然氣

2021-08-05 18:05

超人氣

更多 >
最新研究：65歲以上老人染疫常出現非典型症狀

最新研究：65歲以上老人染疫常出現非典型症狀
加州9月發放第二輪600元紓困金 資格較第一輪寬鬆

加州9月發放第二輪600元紓困金 資格較第一輪寬鬆
她遊荷蘭性博物館上傳「生殖器」義麵 回土國後慘被捕

她遊荷蘭性博物館上傳「生殖器」義麵 回土國後慘被捕
美國Delta肆虐疫情升溫 Lambda破千例不可輕忽

美國Delta肆虐疫情升溫 Lambda破千例不可輕忽
55歲劉嘉玲美麗氣質依舊 保養秘訣大公開

55歲劉嘉玲美麗氣質依舊 保養秘訣大公開