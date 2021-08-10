伊州染疫死亡數 1周增逾6成

隨著感染力強大的Delta病毒肆虐，冷清好幾個月的芝加哥市環區的免費病毒檢測站，近來又出現接受排隊檢測的人群。(特派員黃惠玲／攝影)

一個月前(7月6日)，伊利諾州才締造去年疫情 爆發以來，第一個單日無新增新冠肺炎死亡病例的紀錄，然而30天後(8月6日)，伊州 新增死亡病例增加到64例，比一周前的39死亡人數激增了64%。

伊州衛生廳表示，上周五日增64人染疫死亡，根據紀錄，今年7月上旬，除了6日曾有過無任何人染疫死亡外，其他幾天平均每天新增死亡數僅約六人，而從4日到6日間，伊州已經連續三天新增死亡人數超過兩位數，這也是從今年3月以來沒有出現的情況。

衛生廳說，由於Delta變異病毒株感染力強大，預期接下來感染人數與死亡人數恐都將持續上升，而在住院人數方面，伊州6日染疫住院人數已經達到1200名，比前一周增加33%，住進重症加護病房者也提高了47%，呼吸機使用也大量增加。

專家表示，死亡人數上升是一項「滯後指標」，因為逐漸增加的病例，需要一段時間演變為重症，最終必須住院甚至死亡，現階段此趨勢與去年春季疫情第一波爆發時類似，去年秋季第二波染疫高峰期也有雷同情形。

至於會不會重回去年12月，每日新增染疫死亡人數達150例的最嚴重狀況？專家表示，從7月4日至今，伊州的染疫人數就不斷上升，不過，大多數都是出現在疫苗 接種率較低地區，而且沒有徵兆顯示即將停止，不過，要回到日死逾百，仍有很大一段距離。

目前伊州平均每天新增2400個確診病例，比前一周增加43%。

伊州衛生廳廳長伊吉克說，絕大多數住院或死亡的新冠患者，都沒有接種疫苗，她也提到，伊州仍有超過四分之一的居民，符合接種疫苗資格但卻未施打，她說，要防範下一波疫情高峰，除了個人確實做好戴口罩、勤洗手等防疫措施外，盡快接種疫苗才是最佳途徑。