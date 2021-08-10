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中餐館防疫不鬆懈 堅持無口罩不服務

特派員黃惠玲／芝加哥報導
包括芝加哥著名的老四川餐廳在內，絕大多數的中餐業者，都從未停止執行「沒口罩不服務」的防疫措施。 (特派員黃惠玲／攝影)
包括芝加哥著名的老四川餐廳在內，絕大多數的中餐業者，都從未停止執行「沒口罩不服務」的防疫措施。 (特派員黃惠玲／攝影)

儘管新冠Delta變種病毒株感染力強大，但現階段包括芝加哥市、伊利諾州均未實施強制口罩令，坊間營業場所也因此普遍採取彈性防疫措施，然而基於過去一年的慘痛經驗，中餐業對病毒持續保持高度警戒，美中餐飲聯合會主席胡曉軍說，包括自己經營的老四川系列餐廳以及聯合會所有會員，都以顧客與員工健康安全為最優先考量，堅持「無口罩不服務」。

由於伊州、芝市遵照聯邦疾病防治中心CDC的新版防疫指南，將原先「已打疫苗可不戴口罩」部分，更新為「無論是否接種疫苗，建議室內戴上口罩」，然而6月份才全面重開的芝加哥地區餐飲業，對恢復要求顧客戴口罩多少感到憂慮，擔心會再次流失消費者，截至目前，坊間餐館執行強制口罩令的並不多，芝加哥市區餐廳連服務人員都全部脫掉口罩的也屢有所見。

胡曉軍說，據他了解，美中餐飲聯合會的餐飲業成員，一直都維持執行「進入餐館需戴口罩」的措施，他表示，顧客與員工的安全與健康，比增加營業額更重要，「只要稍微疏忽，病毒就可能趁虛而入」，尤其去年疫情爆發高峰，大部分中餐館都受到強烈衝擊，好不容易熬過最低潮，「現在透過聯合會宣導，大家對防疫都十分謹慎」。

至於是否會仿照一些餐館要求顧客出示「疫苗接種卡」？胡曉軍說，現階段無此計畫，「疫苗卡上包含個人資料，加上仍然沒有統一的鑑定機制，而要專門排出人力來檢測疫苗卡，對於目前人手急缺的餐飲業來說，幾乎是不可能的任務」，他也提到，中餐館員工都必須施打疫苗才能返回工作崗位。

胡曉軍表示，美中餐飲會光在美國中西部地區包括餐飲、稅務、裝修、食品批發等相關行業的成員，多達6000多名，據聯合會調查，幾乎都已經恢復營運，當然也有極少部分受到疫情波及而關閉，「整體而言，中餐業市場正逐漸復甦。」

在變異病毒衝擊同時，中餐業與其他餐飲同業一樣，面臨了另一項大挑戰是「人力不足」，如何解決「每一家餐館都缺工」的難題，也讓餐館老闆們傷透腦筋，聯合會也正在積極討論因應之道。

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