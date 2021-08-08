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庫克郡財長瑪麗亞·帕帕斯 提醒納稅人第二期地產稅10月1日前繳交不收取任何滯納金

本報芝加哥訊

伊州庫克郡（Cook County Treasurer）財務長瑪麗亞·帕帕斯（Maria Pappas）日前提醒納稅人，由於受到COVID-19疫情影響，地主屋主收租不易，庫克郡體諒大家的困難，Maria Pappas宣佈庫克郡地產稅原在八月到期可寬限至10月1日, 所有逾期付款的罰款在 10月 1日之前免除，以有利於協助地主屋主度過難關的抒困!

一般人在付地產稅時如果不是每個月跟著房屋貸款支付, 一般都分為兩次付清, 根據伊利諾州的法律，遲繳的罰款費用是稅款的1.5％, 現在庫克郡(Cook County) 延期至10 月 1 日之前免除罰款, 納稅人應審查其房主、老年人或其他豁免的二期稅單以及 2020 年提交的任何成功的評估上訴及地方政府稅收徵費的任何變化，包括 12 月發布的“庫克郡評估員的 COVID 調整”,業主可以上網繳交,請訪問：cookcountytreasurer.com. 程序如下：先下載您的稅單副本或進行付款，選擇標有“免費在線支付”的藍色框，按物業地址搜索或輸入您的物業索引號（PIN）。業主們也可通過伊利諾伊州的 400 家大通銀行(Chase Bank)網站點支付（無支付費），在2021 年 10 月 1 日之前(以郵戳回郵信封為憑)郵寄回。

庫克 伊州 貸款

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