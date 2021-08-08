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湖濱銀行橋港區分行隆重開幕

本報芝加哥訊
上圖：湖濱銀行橋港區分行隆重開幕，剪彩儀式由湖濱銀行董事局主席兼首席執行長 Phil Cacciatore（右三）主持。
上圖：湖濱銀行橋港區分行隆重開幕，剪彩儀式由湖濱銀行董事局主席兼首席執行長 Phil Cacciatore（右三）主持。

地址位于3855 S. Halsted St, Chicago, IL 60609 的湖濱銀行（ Lakeside Bank）第九分行于日前舉行隆重的開幕禮。芝加哥華人社區多位精英商家代表出席道賀，第11區區長唐信（ Patrick  Thompson）也出席送上美好的祝福。湖濱銀行董事局主席兼首席執行長 Phil Cacciatore 及多位董事和高級管理層成員一起主禮剪彩儀式并致詞歡迎各界光臨！

Phil Cacciatore在致詞時感謝所有客戶數十年來對湖濱銀行發展的大力支持，使得湖濱銀行從55年前一家小型銀行發展到今天在大芝加哥地區擁有分別位於市中心環區（2家）、南環、中國城、UIC、湖景區和郊區九家分行，以及從最初的1億5000萬美元的資產，發展至今擁有超過23億美元的資產，全美銀行中排名前8%，他也感謝全行員工的努力和辛勤付出。

全新的橋港區分行大樓是湖濱銀行投資興建，內部裝修富麗堂皇，各項設施設置完美，為員工創造了一個十分人性化且優雅舒適的辦公環境。該分行位置非常優越，交通十分便利，并擁有大型停車場，方便客戶。湖濱銀行橋港區分行將繼續為客戶提供個人借貸、企業商業貸款、開戶及定期惠率存款，以及退休賬戶和退休基金計劃等全方位金融服務。新張期間，橋港區分行優惠賓客，凡新開戶口（個人或商業）及介紹親友開帳戶均獲贈禮物，有關各項金融信貸服務，歡迎致電：312-567-0508/312-808-5852（中文）諮詢。

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