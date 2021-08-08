捨身體 護生靈星雲禪話 割耳救雉

芝加哥佛光山International Buddhist Progress Society at Chicago，位於9S043 Route 53, Naperville, IL 60565。

智舜禪師,唐代人,一向在外行腳參禪。有一天,在山上林下打坐,忽見一個獵人,打中一隻野雞,野雞受傷逃到禪師座前,禪師以衣袖掩護著這隻虎口逃生的小生命。不一會兒,獵人跑來向禪師索討野雞:「請將我射中的野雞還給我!」

禪師帶著耐性,無限慈悲地開導著獵人:「牠也是一條生命,放過牠吧!」

「你要知道,那隻野雞可以當我的一盤菜哩!」

獵人一直和禪師糾纏,禪師無法,立刻拿起行腳時防身的戒刀,把自己的耳朵割下來,送給貪婪的獵人,並且說道:「這兩隻耳朵,夠不夠抵你的野雞,你可以拿去做一盤菜了。」

獵人大驚,終於覺悟到打獵殺生乃最殘忍之事。

為了救護生靈,不惜割捨自己的身體,這種「但為眾生得離苦,不為自己求安樂」的德性,正是禪師慈悲的具體表現。

禪者,不是逃避社會,遠離人群,禪者的積極捨己救人的力行,從智舜禪師的割耳救雉,可見一斑矣。

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