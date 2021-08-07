群聚歡慶NBA冠軍 威州近500人染疫

芝加哥大型演唱會Lollapalooza，單日出席者多達10萬人，圖為最後一日盛況。(讀者提供)

美國職籃NBA密爾瓦基公鹿7月下旬獲得2020至2021年球季總冠軍後，許多球迷湧入威斯康辛州密市公鹿球場外的區域(Deer's District)瘋狂慶祝，密爾瓦基衛生局5日表示，截至目前，該市已經至少有491名曾參加過狂歡聚會的民眾，確診感染新冠病毒；伊州 多地衛生局因此疾呼，曾參與日前芝加哥Lollapalooza音樂會者，應盡快接受病毒檢測 ，才能早期截斷傳染路徑，防止疫情擴散。

密市衛生局發言人愛蜜麗.陶(Emily Tau)說，7月底的多場慶祝公鹿隊勝利的街頭群聚，至今已有將近500人染疫，她說，雖然無法百分之百確定病毒是從聚會散播開來，但491人都明確表示曾出席了大型慶祝勝利的集會。

威州衛生廳發言人古德西特(Elizabeth Goodsitt)承認，上述染疫人數恐怕仍是低估了，她說，可能有些參加完活動者，雖生病但沒有接受檢測，衛生機構的信息也因此不夠完整，她說，衛生機構仍在追蹤可能的接觸者。

同樣擔心大型群聚引發新一波感染的衛生機構，還包括伊州包括香檳市、塔則威爾郡(Tazewell County)、威爾郡(Will County)、杜佩琪郡(DuPage County)等地的衛生單位，這些地區的衛生局陸續出面，強力呼籲曾參加Lollapalooza的民眾，盡快接受病毒檢測，香檳衛生局說，及早測試才能及早發現是否確診，而提早確認染疫者，就可以採取隔離方式，有效減少病毒傳播。

伊州衛生廳也鼓勵未接種疫苗 ，但出席了該大型演唱會者，應該在活動後三到五天接受病毒檢測，一旦確認檢驗結果陽性，應立刻通知包括無論是否接種過疫苗但曾密切接觸的親友，立刻前往檢測病毒。