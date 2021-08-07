我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

林書豪打過疫苗仍確診新冠肺炎 住進上海醫院

葛謨恐面臨控罪被捕 匿名女助理報案 涉最嚴重性騷

群聚歡慶NBA冠軍 威州近500人染疫

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝加哥大型演唱會Lollapalooza，單日出席者多達10萬人，圖為最後一日盛況。(讀者提供)
芝加哥大型演唱會Lollapalooza，單日出席者多達10萬人，圖為最後一日盛況。(讀者提供)

美國職籃NBA密爾瓦基公鹿7月下旬獲得2020至2021年球季總冠軍後，許多球迷湧入威斯康辛州密市公鹿球場外的區域(Deer's District)瘋狂慶祝，密爾瓦基衛生局5日表示，截至目前，該市已經至少有491名曾參加過狂歡聚會的民眾，確診感染新冠病毒；伊州多地衛生局因此疾呼，曾參與日前芝加哥Lollapalooza音樂會者，應盡快接受病毒檢測，才能早期截斷傳染路徑，防止疫情擴散。

密市衛生局發言人愛蜜麗.陶(Emily Tau)說，7月底的多場慶祝公鹿隊勝利的街頭群聚，至今已有將近500人染疫，她說，雖然無法百分之百確定病毒是從聚會散播開來，但491人都明確表示曾出席了大型慶祝勝利的集會。

威州衛生廳發言人古德西特(Elizabeth Goodsitt)承認，上述染疫人數恐怕仍是低估了，她說，可能有些參加完活動者，雖生病但沒有接受檢測，衛生機構的信息也因此不夠完整，她說，衛生機構仍在追蹤可能的接觸者。

同樣擔心大型群聚引發新一波感染的衛生機構，還包括伊州包括香檳市、塔則威爾郡(Tazewell County)、威爾郡(Will County)、杜佩琪郡(DuPage County)等地的衛生單位，這些地區的衛生局陸續出面，強力呼籲曾參加Lollapalooza的民眾，盡快接受病毒檢測，香檳衛生局說，及早測試才能及早發現是否確診，而提早確認染疫者，就可以採取隔離方式，有效減少病毒傳播。

伊州衛生廳也鼓勵未接種疫苗，但出席了該大型演唱會者，應該在活動後三到五天接受病毒檢測，一旦確認檢驗結果陽性，應立刻通知包括無論是否接種過疫苗但曾密切接觸的親友，立刻前往檢測病毒。

檢測 伊州 疫苗

上一則

大華府多所大學 規定返校師生須完全接種

下一則

強制戴口罩衝擊營運 華府健身業請命以「接種」代替

延伸閱讀

染疫南京大媽到揚州打牌 感染近200人 450萬人生活停擺

染疫南京大媽到揚州打牌 感染近200人 450萬人生活停擺
PO文質疑疫苗 德州共和黨市議員染疫死

PO文質疑疫苗 德州共和黨市議員染疫死
Delta肆虐 喬州染疫住院飆6倍

Delta肆虐 喬州染疫住院飆6倍
伊小鎮貪官汙5400萬判20年 僅關8年獲釋引不滿

伊小鎮貪官汙5400萬判20年 僅關8年獲釋引不滿

FBI夏樂辦事處 助民眾對抗仇恨犯罪

FBI夏樂辦事處 助民眾對抗仇恨犯罪

打疫苗仍染疫？台醫師引最新研究：關鍵在「抗體濃度」

打疫苗仍染疫？台醫師引最新研究：關鍵在「抗體濃度」

熱門新聞

確診七天後的唐興發燒情況好轉，但仍然身體虛弱很怕冷，雖然戶外高溫90度，他待在家還是需要蓋上被子保暖。(唐興提供)

「以為打完疫苗百毒不侵」 32歲華男詳述感染Delta經歷

2021-07-29 19:41
伊利諾州目前完全接種後的突破性感染者，住院或死亡的比率不到2.5%。(特派員黃惠玲／攝影)

芝10親友出遊7人確診 慶幸全團完全接種均僅輕症

2021-08-03 10:54
新澤西州居民派翠西亞．迪拉西歐在自家籬笆上懸掛帶粗話的反拜登標語，而遭判撤下標語，或按日處罰250元；但經上訴新州高等法院後，市政府決定撤銷指控。(NBC紐約地方電視台截圖)

自家籬笆掛「F字」反拜登標語 居民被罰上訴 新州市府撤案

2021-07-31 17:31
麥戈斯基夫婦去年在數百名「黑人的命也是命」抗議者經過住宅旁街道時，持槍要求示威者遠離私人土地。 (美聯社)

豪宅外揮槍夫婦認罪 密州州長宣布赦免

2021-08-04 10:06
不信疫苗的蓋文斯頓縣45歲艾普利染疫亡，留下五個月幼兒。(德州共和黨／Daily Beast)

壯年男子嘲諷疫苗 5天後染疫亡 遺孤五個月大

2021-08-05 18:25
德州夫婦不相信疫苗，直到進加護病房才改觀。(ABC7畫面截圖)

不信疫苗德州夫婦染疫 雙雙進ICU後急盼子女接種

2021-08-01 21:06

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 中國37金領先 美32金居次

1張圖／東奧獎牌榜 中國37金領先 美32金居次
林書豪確診新冠肺炎 住進上海醫院 曾在美打過疫苗

林書豪確診新冠肺炎 住進上海醫院 曾在美打過疫苗

東奧／排名怎麼算？ 中國金牌最多 在美媒卻非排第1

東奧／排名怎麼算？ 中國金牌最多 在美媒卻非排第1
董事長剛被查 上海電氣總裁黃甌跳樓自殺

董事長剛被查 上海電氣總裁黃甌跳樓自殺
Delta占確診病例83% 紐約市再被列為「高危地區」

Delta占確診病例83% 紐約市再被列為「高危地區」