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網課無益孩童社交 專家建議審慎評估

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝加哥公校系統即將在30日返校上課，符合居家網課資格的學生，即日起可送出新學期繼續遠距學習的申請。(CPS臉書)
芝加哥公校系統即將在30日返校上課，符合居家網課資格的學生，即日起可送出新學期繼續遠距學習的申請。(CPS臉書)

芝加哥公立學校系統CPS表示，公校新學期約有3000名學生符合申請「遠距教學」資格，不過，截至目前，僅有150名學生完成登記，然而隨著Delta變種病毒株肆虐，預計會有更多學生加入申請；心理學專家提醒，網課對於孩子發展社交幫助不大，是否繼續讓孩子居家上課，父母應慎重考慮。

CPS表示，所有申請都將經過個案評估，公校系統副幕僚長吉格利爾(Eva Giglio)上個月告訴芝加哥教育委員會稱，為了確保健康有狀況孩子的家庭，了解新學期的就學步驟，CPS的家庭與社區參與組織FACE及護理團隊，正在通過電話、郵件、短信接觸有健康狀況的學生，一定會讓每個家庭收到相關信息。

然而申請遠距教學的截止日即將來到，由於高傳染性的Delta變異病毒株在芝加哥地區的病例逐日增加，讓許多學生家長，特別是家有無法接種疫苗孩子的父母，對於讓孩子返校產生猶豫。

CPS說，根據芝加哥市衛生局統計，12到17歲的孩子中，約有38%完全接種，到3日為止，至少接種一劑的則約有52%。

對於部分家長可能會因為 Delta病毒而想辦法改讓孩子在家上網課，芝加哥神經心理學家高普(Wilfred Van Gorp)說，他治療的許多孩子，都非常希望恢復實體課，因為他們想念課堂結構與社會互動，他的病童中，包括免疫缺陷，以及有學習障礙的學生， 他說「Zoom的學習，無助於其社交發展。」

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