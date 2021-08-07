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伊州7天病例增5成 呼吸機用量加倍

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
伊州過去七天染疫住院人數增加了33%，使用呼吸機人數更增長一倍。(美聯社)
伊州過去七天染疫住院人數增加了33%，使用呼吸機人數更增長一倍。(美聯社)

伊利諾州衛生廳6日表示，該州在過去七天，新增多達1萬6742個確診病例，新冠死亡人數也增加了64名，僅一周時間染疫人數跳升將近五成，住院人數也多了33%，重症監護室的新冠患者比前一周高出47%，暴增幅度最大的則是醫院使用呼吸機的病患，過去七天較前周激升97%。

病例持續上升同時，伊州上周接受病毒檢測人數也提高到36萬5210人，七天平均確診率則從前周的4.7％增加到5.2％。

疫情升溫也多少刺激了民眾接種意願，伊州過去七天施打疫苗人數為17萬6709人，比前一周的15萬4000人，增加了兩萬多人。到6日為止，伊州完全接種率為59％，至少施打一劑疫苗的比率為75％。

到6日凌晨為止，伊州染疫住院人數有1200名，其中246人住在重症病房，使用呼吸機則有121人，這三類人數都明顯增加。

為了強化防範病毒擴散，伊州州長普立茲克已經宣布即刻施行全州中小學強制口罩令，凡進出校園者，從學前班到12年級的學生、老師與職員，都必須戴上口罩。

此外，距離芝加哥公校開學不到三周，芝加哥教師工會6日表示，Delta變種病毒株來勢洶洶，也因此使「暫停到校上實體課」的機率提高，教師工會發出聲明，呼籲新學年開始前，強化對付Delta病毒的各項措施，否則一旦病例繼續攀升，可能不得不再次暫停「面對面教學」。

工會致芝加哥市長、教育委員會的信中稱，新的變異病毒對所有芝加哥人的健康造成直接威脅，特別是對於未接種疫苗的學生群體。

教師工會並提到，支持普立茲克的校園強制口罩命令，然而實際上，芝加哥公校系統CPS比伊州更早宣布返校上課需戴口罩，但芝教師工會對此卻說，光戴口罩是不夠的，「學校需要的不僅僅是口罩來保護安全，也必須依據Delta病毒的發展來評估及施行健康指南。」

芝加哥公校教職員目前接種率已經達到82%，而芝加哥市12歲到17歲的學生，到現今的接種率也有52％。

芝加哥 口罩 伊州

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