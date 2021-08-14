ADSUM（愛心）保險公司與橡樹街診所合作提供健康保健服務！

ADSUM（愛心）保險公司資深保險從業員、CEO簡盈萍（右二）與 Oak Street Health合作宣傳推廣老人健康保健業務。

專注老年健康計劃的 ADSUM（愛心）保險公司近日與位於中國 城南（4318 S. State Street）橡樹街診所（Oak Street Health）合作，為退休 老者提供專業的健康保健服務！日前在芝加哥中國城華埠夏令會設灘宣傳，為參與夏令會民眾解答和推廣關于老人健康保健計劃，現場有輪盤游戲并贈送禮物，場面熱鬧。

老年健康計劃資深保險從業員簡盈萍（yin），Jasmine馮，Tiffany 梁以及 Gary Thiam Khaw旨在服務社區，為社區老年人提供愛心健康計劃及專業服務。當中包括醫療保險，為65歲或以上老年人士評估醫療健康保險、Medicare-Medicaid、申請低收入補貼以及更改保險計劃等。

CEO簡盈萍表示，我們將幫助老年退休人員制定愛心老年健康醫療保健計劃：包括Medicare(紅藍卡） Part C部分（把Part A和Part B部份醫療保險聯合在一個計劃中）和 Part D部分（通常含處方配藥承保）的處方配藥計劃，聯邦醫療保險 補助以及牙科和視力保險計劃等。我們為知名醫療服務機構提供全方位的老年人保險專業服務，包括老年人住房，老年人社區中心，老年人護理服務以及其他許多老年人團體的老年人員提供醫療保險服務。

此外，該公司提供全方位的老年人健康計劃、退休計劃、團體健康保險等服務，還提供教育網絡研討會。有關保險問題，請立即聯繫持牌保險代理！簡盈萍 CEO：（847）834-9248，郵箱：[email protected]，或Jasmine馮（312）868-6688，[email protected]，或Tiffany梁（312）498-6501， [email protected]，或Gary Thiam Khaw（847）436-6188，[email protected]。提供英文/臺山話/粵語/普通話/福建話/臺語/客家話等多種語言服務。

橡樹街保健（Oak Street Health）連鎖診所在大芝加哥地區近20個連鎖診所，還在印第安納州、底特律設有多家診所。該連鎖診所專業為65歲以上的老人提供良好的醫療服務，免費接送病人，每一個病人都有一個五人團隊圍繞他服務：醫生、護士、醫療助手、記錄員、社工，幫助聯系上門護理、理療、訂購醫療器械等一條龍服務，還特別配備華裔醫生護士，為語言不通的華人新移民提供如填寫保險公司表格等中文服務。