伊小鎮貪官汙5400萬判20年 僅關8年獲釋引不滿

伊利諾州小鎮迪克森市(Dixon)前審計長柯朗德威爾(Rita Crundwell，68歲)，因利用職務之便詐取該鎮高達約5400萬經費，於2012年認罪後，由法官判處19年7個月刑期，然而最近她卻不明原因悄悄假釋出獄，前後僅服刑八年的消息傳出，引起迪克森市府強烈不滿。

根據紀錄，柯朗德威爾從1990年開始，盜用該鎮公款，並用這筆錢資助其名下的馬場生意，同時維持她的奢華生 活，經過聯邦調查局FBI介入調查獲得確鑿證據，她於2012年11月14日於法庭認罪，2013年2月開始入獄服刑，刑期將近20年。

對於柯朗德威爾傳出已經假釋的說法，迪克森鎮一開始還發表聲明稱，柯必須服滿85%的刑期，然而該鎮經理朗格羅斯(Danny Langloss)隨後向聯邦懲教所求證，一名監獄 官員證實，柯朗德威爾的確已經釋放，但不清楚原因。

根據法院文件，去年4月22日，柯朗德威爾基於其健康狀況不佳，加上新冠疫情 流行，她曾向聯邦法官申請假釋，其申請信中寫著「我盡我所能成為一名模範囚犯，盡我所能工作，從不抱怨這裡的條件，或所收到的工資」，她說，「每一天我都為我的罪刑感到後悔」。

收到柯朗德威爾申請假釋的消息後，朗格羅斯曾在去年5月10日致信有關機構，強烈表達反對將柯提前釋放，此舉也讓柯朗德威爾收回了假釋申請。

根據柯的律師透露，她後來改採通過監獄管理局提出行政上訴的方式，而放棄爭取法院同情來獲得假釋，不過，法院紀錄的柯朗德威爾律師家其雅諾(Paul Gaziano)拒絕回應他是否仍為柯的律師，也不願回答其他問題。

迪克森市市長亞雷利亞諾(Liandro Arellano Jr.)說，迪市完全沒有收到柯將獲得假釋的通知，「這令人十分沮喪」，尤其迪市的居民，到現在還在處理及彌補她所造成的破壞與經濟損失，「我們應該要提前知道她是否獲得假釋」。