宅外向示威者揮槍夫婦認罪 密州州長赦免

麥戈斯基夫婦去年在數百名「黑人的命也是命」抗議者經過住宅旁街道時，持槍要求示威者遠離私人土地。 (美聯社)

密蘇里州 州長帕爾森(Mike Parson，共和黨 )3日宣布，他已經赦免去年在聖路易市豪宅外，持槍喝令「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)示威者離開私人土地的白人夫婦，這對夫婦6月已經當庭承認「騷擾」與「恐嚇」輕罪。

檢察官 起訴文件顯示，被告夫婦是61歲的馬克.麥戈斯基(Mark McCloskey)及63歲妻子帕莉西亞(Patricia McCloskey)，於去年6月時，因數百名示威者經過其居住的富人區時，兩人持長槍及手槍站在門前，向抗議者揮舞並大喊「滾出去」，示威者隨即繞道離開，並未發生衝突。

不過，隨著影片曝光，兩人作法引起諸多爭議，執法人員到該住宅搜索，並扣留帕莉西亞在影片中所持的槍枝。

隨著事件引起越來越多關注，兩夫婦辯稱，他們是在保護自己的財產，接著包括川普總統、密蘇里州長帕爾森、國會參議員霍利(Josh Hawley)等關切，紛紛幫這對白人夫婦說話，兩夫婦甚至受邀到共和黨全國代表大會發表談話。

兩夫婦之後由密蘇里州聖路易檢方以非法使用槍支罪(felony unlawful use of weapon)起訴，去年10月，大陪審團支持以該項重罪起訴馬克麥戈斯基，同時增加了一項「竄改證據」的控罪，不過，特別檢察官卡拉漢(Richard Callahan)後來修改了指控，他讓陪審團可選擇騷擾輕罪取代槍支重罪。

今年6月，這對夫婦承認「騷擾」及「恐嚇」的輕罪，並交出了槍械，帕莉西亞並遭處罰款2000元，其丈夫則罰款750元。

法官梅森(David Mason)當庭曾詢問麥戈斯基是否知道自己行為陷他人於人身危險時,，被告回答「我當然知道」。

今年5月還宣布將參選國會參議員麥戈斯基，在聆聽判決步出法院後，他卻告訴媒體「以後他還是會這樣做」，因為「每當暴徒靠近我時，我會盡我所能讓他們面臨人身傷害威脅，因為這樣他們才不會摧毀我的房子與家人」。