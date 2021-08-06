何時打疫苗加強劑？專家稱現在宣布仍為時尚早

許多民眾都想知道，究竟何時可以施打新冠疫苗加強劑。(本報檔案照片)

新冠病毒變種Delta來勢洶洶，儘管莫德納 、輝瑞以及嬌生 都對防範Delta顯示有效，但許多疫苗 推出初期就接種的民眾，越來越擔心疫苗效力是否過期，芝加哥地區醫療專家對此表示，施打新冠疫苗加強劑(輝瑞與莫德納第三劑，嬌生第二劑)應該是遲早的事，但現在要明確宣布何時接種，還為時過早。

●為何要施打疫苗加強劑？

輝瑞初步研究指出，該疫苗兩劑接種完成的六個月後，效力從96%降到84%，莫德納則剛公布，接種六個月後，該疫苗效力仍維持93%，嬌生將在近期公布相關研究結果。

芝加哥伊利諾大學(UIC)傳染病教授諾瓦克(Richard Novak)說，專家原本就預料疫苗會隨時間出現效力減弱，「通常疫苗會促使身體免疫系統產生抗體，但只用身體產生的抗體來對抗一切，會耗盡寶貴資源。」

西北紀念醫院(Northwestern Memorial Hospital)肺部與重症監護專家加恩(Manu Jain)說，這也是為何最終需要額外加強劑來給予身體刺激的原因。

現階段的疫苗，是針對去年英國首次發現的新冠病毒Alpha變異株而設計，諾瓦克說，「我們可以說，現下疫苗對於Delta沒有那麼有效，但具體效率多少仍不清楚」，他表示，疫苗加強劑施打後，會使抗體大幅增加，而大量抗體確實能預防Delta病毒。

●我應該施打加強劑了嗎？

儘管以色列與一些國家已經開始為老年人施打加強劑，但目前聯邦疾病防治中心CDC與食藥署FDA都堅持，「已經完全接種者，現在不需要加強施打」，兩機構也提到，如果科學證明有需要，「我們已經準備好加強劑量」。

加恩說，是否現在就要施打加強劑，還沒有獲得足夠證據支持，諾瓦克說，免疫系統也有記憶細胞，在一定時間內，可以觸發記憶細胞，增強對病毒的反應，「而我們不清楚，這些記憶細胞是否能很快產生足夠抗體對抗感染。 」

●為確保安全，我能要求施打加強劑嗎？

諾瓦克說，目前仍然沒有全面了解加強劑的副作用，因此能接種第三劑的機率很低，尤其坊間華格林、CVS藥局，及大多數醫院診所都有政策，禁止向完全接種者提供疫苗加強劑，且絕大多數醫生也不會推薦。

●何時可以接種加強劑？

現在說何時接種還為時過早，諾瓦克估計可能在未來幾個月內，但實際時間取決於必須獲得更多數據，確定免疫力下降會導致更多感染，他說，施打加強劑應該是遲早的事。

●既然遲早要接種加強劑，為什麼不從現在就開始施打？

伊利諾州到現在還有約350萬人(約四分之一人口)沒有接種任何疫苗，芝加哥市部分社區的接種率甚至不到四成，諾瓦克說，當有很大一部分人口都沒有接種疫苗而染疫時，病毒變異風險就會增加，「如果讓更多人接種，就可以避免Delta病毒的問題。」

不過，他也補充，現在真正的問題是世界很多地區都沒有接種疫苗，假使只有美國施打加強劑，但全球其他地區仍無法解決疫苗問題，新的變種仍然會出現。