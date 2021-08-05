芝加哥華埠圖書館館長陳思榮退 市長頒感謝狀

社區好友祝福華埠圖書館館長陳思(前右三)榮退，市長代表梅博文(前左三)代萊特福特贈感謝狀。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥 市長社區外展專員梅博文日前到芝加哥華埠圖書館 拜訪圖書館館長陳思，他代表市長萊特福特向即將退休的陳思表達誠摯祝福，梅博文說，萊特福特非常感謝陳思在過去26年來，為社區兒童、青少年、耆老提供多元服務，更成功打造華埠圖書館為凝聚社區的據點。

這場由華埠更好團結聯盟創辦人陳增華主持的歡送會，包括伊州第二區州眾議員馬靜儀、25區區長盧漢士，及10多位社區好友們都到場參與。

25區區長盧漢士(左)與市長代表梅博文(右三)、州眾議員馬靜儀(右二)、華埠更好團結聯盟創辦人陳增華(右)，感謝陳思(左二)26年對於華埠圖書館的服務。(特派員黃惠玲／攝影)

陳增華與馬靜儀分別提到，華埠圖書館由舊址搬遷到現在地點，是許許多多人士的共同努力，而陳思的貢獻尤其重大，她從2010年起就投入籌建新圖書館工作，而等選址落實後，陳思更以她數十年在華埠服務的經驗，協助規畫出最適合社區的圖書館。

盧漢士說，華埠圖書館在陳思帶領下的成績有目共睹，他表示，不論是圖書借閱與藏書量等軟體表現，或是獲得全美圖書館設計獎的傑出硬體，都讓這座圖書館在不斷成長的芝加哥華埠閃閃發光。梅博文並向與會者唸讀市長感謝信，同時替萊特福特表達對陳思退休美好生活的祝福。

社區好友、圖書館的工作同事，向陳思(後排右四)獻上祝福。(特派員黃惠玲／攝影)

陳思感謝社區以及所有好友多年來對她的支持，她說，當年受到數位科技影響，不少人都曾擔心圖書館將消失，而華埠圖書館不但沒有消失，反而更加茁壯，此例彰顯了圖書館逐漸轉成「社區中心」的重要，她很高興有機會服務社區，尤其更以華埠圖書館成功轉型為文化交流、學習、娛樂中心，感到驕傲。