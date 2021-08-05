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芝加哥華埠圖書館館長陳思榮退 市長頒感謝狀

特派員黃惠玲／芝加哥報導
社區好友祝福華埠圖書館館長陳思(前右三)榮退，市長代表梅博文(前左三)代萊特福特贈感謝狀。(特派員黃惠玲／攝影)
社區好友祝福華埠圖書館館長陳思(前右三)榮退，市長代表梅博文(前左三)代萊特福特贈感謝狀。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥市長社區外展專員梅博文日前到芝加哥華埠圖書館拜訪圖書館館長陳思，他代表市長萊特福特向即將退休的陳思表達誠摯祝福，梅博文說，萊特福特非常感謝陳思在過去26年來，為社區兒童、青少年、耆老提供多元服務，更成功打造華埠圖書館為凝聚社區的據點。

這場由華埠更好團結聯盟創辦人陳增華主持的歡送會，包括伊州第二區州眾議員馬靜儀、25區區長盧漢士，及10多位社區好友們都到場參與。

25區區長盧漢士(左)與市長代表梅博文(右三)、州眾議員馬靜儀(右二)、華埠更好...
25區區長盧漢士(左)與市長代表梅博文(右三)、州眾議員馬靜儀(右二)、華埠更好團結聯盟創辦人陳增華(右)，感謝陳思(左二)26年對於華埠圖書館的服務。(特派員黃惠玲／攝影)

陳增華與馬靜儀分別提到，華埠圖書館由舊址搬遷到現在地點，是許許多多人士的共同努力，而陳思的貢獻尤其重大，她從2010年起就投入籌建新圖書館工作，而等選址落實後，陳思更以她數十年在華埠服務的經驗，協助規畫出最適合社區的圖書館。

盧漢士說，華埠圖書館在陳思帶領下的成績有目共睹，他表示，不論是圖書借閱與藏書量等軟體表現，或是獲得全美圖書館設計獎的傑出硬體，都讓這座圖書館在不斷成長的芝加哥華埠閃閃發光。梅博文並向與會者唸讀市長感謝信，同時替萊特福特表達對陳思退休美好生活的祝福。

社區好友、圖書館的工作同事，向陳思(後排右四)獻上祝福。(特派員黃惠玲／攝影)
社區好友、圖書館的工作同事，向陳思(後排右四)獻上祝福。(特派員黃惠玲／攝影)

陳思感謝社區以及所有好友多年來對她的支持，她說，當年受到數位科技影響，不少人都曾擔心圖書館將消失，而華埠圖書館不但沒有消失，反而更加茁壯，此例彰顯了圖書館逐漸轉成「社區中心」的重要，她很高興有機會服務社區，尤其更以華埠圖書館成功轉型為文化交流、學習、娛樂中心，感到驕傲。

圖書館 華埠 芝加哥

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