伊州槍證核發龜速 新法解決沉痾

伊州槍證核發進度嚴重落後，許多民眾送件超過一年都還未拿到。(芝加哥槍友會)

處理系統老舊加上過去一年多來槍證申請暴增，導致伊利諾州警察 廳(Illinois State Police，簡稱ISP)核發新槍證及更新舊槍證的進度嚴重落後，不少民眾遞件超過一年仍然無消無息，伊利諾州州長普立茲克新簽署的「槍枝證書現代化法案：HB 562」，可望有效加速核發槍證，徹底解決累積案件的沉痾。

普立茲克表示，槍證核發的系統已經超過50年沒有更新，老舊的處理設備與方法，導致無法及時消化蜂擁而至的大批申請文件。他說，新的法案於明年開始啟動後，將允許州警創建電子卡來簡化目前槍證FOID卡系統，這種電子卡還可即時更新舊的槍證與隱蔽攜槍證，同時讓申請者可選擇直接提交指紋來進行自動更新。

為了強化公共安全，該法案還要求ISP把撤銷槍證者的槍枝收回，同時擴大每張槍證在伊州 所有槍枝買賣紀錄的檢查，此外，HB 562將建立遭偷竊槍枝資料庫，並要求州警持續監視州府與聯邦的禁止購買槍枝名單；另方面，該法案將授與執法人員可查詢任何槍證持有者的背景與身分，確保該州掌握所有安全威脅。

至於槍證核發嚴重落後的情形，一名住在芝加哥西郊Downers Grove的民眾安東尼抱怨，他去年4月申請隱蔽攜槍證，到現在一年多了完全沒有消息，「我打了電話、送了電郵，全部都沒有得到回應」，ISP主任凱利(Brendan Kelly)說，這種狀況連他也無法接受。

凱利表示，伊州槍證申請數量從2010年的120萬件，增長到現在為220萬件，而申請槍證的設備與人力，卻幾乎沒有更新或增加，尤其過去一年因為疫情爆發、暴力事件頻傳，使更多人短時間送出大批槍證申請，「坦白說，我們的系統無法處理飆升的數量」。

對於許多民眾遲遲沒有拿到更新的槍證，凱利說，只要在槍證過期日之前送出更新申請者，無論有沒有即時收到新的槍證，現有槍證的有效期都將自動延期到今年12月31日。有關槍證的最新信息，可查詢：https://reurl.cc/W3Zpke。