我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山男子跑步失蹤3周 陳屍公園偏遠樹下被發現

南京確診者赴揚州打4天麻將…讓一座城淪陷了

疫情升溫 芝加哥小義大利節、海德公園夏日節停辦

特派員黃惠玲／芝加哥報導

由於芝加哥地區新冠疫情逐漸升溫，單日新增確診已經超過200例，為確保公眾健康與安全，坊間早已排定日程的大型社區活動陸續宣布取消，其中包括原計畫在8月下旬登場的「芝加哥小義大利節」(The Taylor Street Little Italy Fest)，還有一場為預定9月11日舉行的「海德公園夏日節」(Hyde Park Summer Fest)，均已決定今年繼續停辦，明年再捲土重來。

主辦小義大利節的芝加哥小義大利社區協會(Little Italy Chicago Neighborhood Association)以及Onesti Entertainment聯合表示，再次取消該活動是一項艱難的決定，但「出於良心」，他們必須這麼做，主辦機構說，參加該活動的攤商，主要都是位於泰勒街的餐館，這些業者至今仍在為了維持生存掙扎，尤其各餐廳缺工情況依舊嚴峻，部分商家甚至不得不在周日提早打烊，以減少工時、節省開銷。

Onesti說，往年這場活動十分受到歡迎，去年因為疫情而停辦一年，原本以為今年可以恢復，但隨著近來感染人數不斷上升，加上今年天氣異常，一旦舉辦日下大雨，參與活動的餐館將損失慘重，這對去年遭受疫情慘重打擊的餐飲業來說，恐將無法承受。

海德公園夏日節的主辦單位4日說，經過詳細考慮，決定今年還是取消舉辦該活動，主辦單位發出的聲明稱，「我們有義務將社區的健康與安全，置於所有利益之上，尤其近來新冠病例及相關風險持續提高，在此時舉辦這項活動非明智之舉」。

義大利 疫情 芝加哥

上一則

伊州槍證核發龜速 新法解決沉痾

下一則

馬州中部4日凌晨2.1級地震 逾500人有感

延伸閱讀

疫情升溫 芝餐廳紛要求戴口罩或出示疫苗卡

疫情升溫 芝餐廳紛要求戴口罩或出示疫苗卡
芝謝德水族館 伊州居民8月每周四免門票

芝謝德水族館 伊州居民8月每周四免門票
芝加哥染疫死者 97%未接種 芝市長：不打疫苗如玩命

芝加哥染疫死者 97%未接種 芝市長：不打疫苗如玩命
排長龍惹民怨 芝加哥16處監理站 9月改預約制

排長龍惹民怨 芝加哥16處監理站 9月改預約制
賈克伯是誰？百米新飛人大黑馬 生在美國 效力義大利

賈克伯是誰？百米新飛人大黑馬 生在美國 效力義大利

義大利800起野火釀災情 東南歐現數十年最嚴重熱浪

義大利800起野火釀災情 東南歐現數十年最嚴重熱浪

熱門新聞

確診七天後的唐興發燒情況好轉，但仍然身體虛弱很怕冷，雖然戶外高溫90度，他待在家還是需要蓋上被子保暖。(唐興提供)

「以為打完疫苗百毒不侵」 32歲華男詳述感染Delta經歷

2021-07-29 19:41
巴克利(左二)賣水賺學費，卻意外獲得饒舌歌手Trae tha Truth(左一)贊助，兄妹四人都拿到全套裝備。（ABC）

德州貧童賣水賺學費 不料一位名人登門驚喜全家

2021-07-29 21:01
伊利諾州目前完全接種後的突破性感染者，住院或死亡的比率不到2.5%。(特派員黃惠玲／攝影)

芝10親友出遊7人確診 慶幸全團完全接種均僅輕症

2021-08-03 10:54
新澤西州居民派翠西亞．迪拉西歐在自家籬笆上懸掛帶粗話的反拜登標語，而遭判撤下標語，或按日處罰250元；但經上訴新州高等法院後，市政府決定撤銷指控。(NBC紐約地方電視台截圖)

自家籬笆掛「F字」反拜登標語 居民被罰上訴 新州市府撤案

2021-07-31 17:31
麥戈斯基夫婦去年在數百名「黑人的命也是命」抗議者經過住宅旁街道時，持槍要求示威者遠離私人土地。 (美聯社)

豪宅外揮槍夫婦認罪 密州州長宣布赦免

2021-08-04 10:06
德州夫婦不相信疫苗，直到進加護病房才改觀。(ABC7畫面截圖)

不信疫苗德州夫婦染疫 雙雙進ICU後急盼子女接種

2021-08-01 21:06

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 中國32金領先 美27金居次 台維持2金

1張圖／東奧獎牌榜 中國32金領先 美27金居次 台維持2金
吳亦凡獄中狀況曝光？遭爆捅菊花、聞排泄物入睡

吳亦凡獄中狀況曝光？遭爆捅菊花、聞排泄物入睡
MSNBC媒體同業率先開炮：CNN應開除主播葛謨

MSNBC媒體同業率先開炮：CNN應開除主播葛謨
邁阿密班機對空服員伸鹹豬手 他遭膠帶五花大綁

邁阿密班機對空服員伸鹹豬手 他遭膠帶五花大綁
中防控疫情：非必要、非緊急事由 暫不簽發出入境證件

中防控疫情：非必要、非緊急事由 暫不簽發出入境證件