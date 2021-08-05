疫情升溫 芝加哥小義大利節、海德公園夏日節停辦

由於芝加哥 地區新冠疫情 逐漸升溫，單日新增確診已經超過200例，為確保公眾健康與安全，坊間早已排定日程的大型社區活動陸續宣布取消，其中包括原計畫在8月下旬登場的「芝加哥小義大利 節」(The Taylor Street Little Italy Fest)，還有一場為預定9月11日舉行的「海德公園夏日節」(Hyde Park Summer Fest)，均已決定今年繼續停辦，明年再捲土重來。

主辦小義大利節的芝加哥小義大利社區協會(Little Italy Chicago Neighborhood Association)以及Onesti Entertainment聯合表示，再次取消該活動是一項艱難的決定，但「出於良心」，他們必須這麼做，主辦機構說，參加該活動的攤商，主要都是位於泰勒街的餐館，這些業者至今仍在為了維持生存掙扎，尤其各餐廳缺工情況依舊嚴峻，部分商家甚至不得不在周日提早打烊，以減少工時、節省開銷。

Onesti說，往年這場活動十分受到歡迎，去年因為疫情而停辦一年，原本以為今年可以恢復，但隨著近來感染人數不斷上升，加上今年天氣異常，一旦舉辦日下大雨，參與活動的餐館將損失慘重，這對去年遭受疫情慘重打擊的餐飲業來說，恐將無法承受。

海德公園夏日節的主辦單位4日說，經過詳細考慮，決定今年還是取消舉辦該活動，主辦單位發出的聲明稱，「我們有義務將社區的健康與安全，置於所有利益之上，尤其近來新冠病例及相關風險持續提高，在此時舉辦這項活動非明智之舉」。