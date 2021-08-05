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伊州長下令：今秋開學 返校師生需戴口罩

特派員黃惠玲／芝加哥報導
伊州州長普立茲克(左一)4日宣布，今秋開學，全州學前班到高中學生以及老師、職員，都必須戴口罩。(州長辦公室)
伊州州長普立茲克(左一)4日宣布，今秋開學，全州學前班到高中學生以及老師、職員，都必須戴口罩。(州長辦公室)

為了遏止新一波的新冠疫情，伊利諾州州長普立茲克4日宣布，全州各級學校的學前班到高中學生、教職員，於今秋開學返校時，全部都必須戴上口罩，此外，州內監獄、退伍軍人之家及其他會場所的員工，也需強制接種疫苗

普立茲克發布的最新命令，主要參考聯邦疾病防治中心CDC上周公布的防疫新指南，該指南建議，無論是否接種疫苗，返校上課的學生、老師與職員，都應戴口罩。

在州長的學校口罩令公布前，芝加哥公立學校系統已經將強制口罩令，列為秋季返校的防疫措施之一，然而在伊州其他學區，到4日前，多數都讓學生、教職員彈性選擇是否戴口罩到校。

伊州教師聯合會主席蒙哥馬利(Dan Montgomery)說，要求配戴口罩可說是一項「審慎行動」，他表示，讓校園保持開放，並全力維持新學年的作業正常，必須仰賴口罩才能實現，他也提醒部分地區堅持不戴口罩者，務必留意現階段疫情最大的變數Delta變異病毒，還有就是12歲以下兒童仍然沒有資格施打疫苗，「只有戴上口罩，才能減少上述情況下導致的感染」。

代表全州超過13萬5000名教育者的工會「伊州教育協會」(Illinois Education Association)，發表聲明支持強制口罩令，協會主席葛利芬(Kathi Griggin)說，大家都想回歸正常生活，戴口罩是確保達到目標的基本方式，她也鼓勵所有成員盡快施打疫苗。

芝加哥大學小兒科醫師巴勒特(Allison Bartlett)也支持州長的最新口罩命令，「我們代表伊州所有的學生，表達對此決定的高興與寬慰」，她說，為了保護孩子安全，這樣做絕對是正確的，她提到，假使口罩令僅是「彈性選擇」的話，那麼很容易產生誰該戴口罩，誰不該戴口罩的爭議。

不過，並非所有伊州人都肯定這項口罩令，向來不滿普立茲克防疫規定的伊州州參議員貝利(Darren Bailey)說，他會抗爭口罩令到最後一口氣，他也向學區喊話，希望他們必須重視心理健康，而不是強行規範學生與員工。

州長4日發布的新命令，也包括要求平均接種率低的監獄、退伍軍人之家員工，必須強制施打疫苗。

口罩 伊州 疫苗

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