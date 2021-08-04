芝謝德水族館 伊州居民8月每周四免門票

謝德水族館內有100多個水族箱，養殖了三萬多種海洋魚類。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥 謝德水族館(Shedd Aquarium)的免費開放日又來了，根據水族館官網，8月5日、12日、19日以及26日，只要是伊利諾州居民，均可免費入場，此外，為了讓更多州民有機會造訪，水族館在這四天將延長開放時間到晚間9時。

想要趁此機會前往參觀者，必須上網或打電話到水族館預約門票，未預約者將無法在現場要求或取得門票。

水族館也提醒，取得門票者，不要忘了遵守芝加哥市府最新的防疫指南，謝德水族館即日起，要求所有訪客、工作人員均全部必須戴上口罩 。

謝德水族館為芝加哥博物館入場門票最昂貴之一，成人每張達39.95元，3到11歲兒童29.95元，芝加哥市民則有票價優惠，成人19.95元，兒童14.95元，而8月份間的四個周四，只要持伊州身分證件即可免費入場。

該水族館早在1930年5月30日開放，也是全世界歷史最久的的水族館之一，該館積極致力公共教育 與生態維護，而保護稀有或瀕臨絕種的水生生物及鯨和海豚，更是其主要教育目標。

謝德水族館官網：www.sheddaquarium.org，電話(312)939-2438。