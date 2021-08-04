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疫情升溫 芝餐廳紛要求戴口罩或出示疫苗卡

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥一些餐廳已經恢復顧客入內必須戴口罩要求。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥一些餐廳已經恢復顧客入內必須戴口罩要求。(特派員黃惠玲／攝影)

雖然芝加哥市仍未採取強制口罩疫苗施打命令，但一些餐館為了保護員工與顧客安全，紛紛恢復了對於進門消費者的口罩令，從米其林二星的高檔餐廳Ever到坊間小咖啡館，即日起開始要求入內顧客必須戴上口罩。

Ever餐館東主繆瑟(Michael Muser)說，雖然聽起來覺得有些好笑，但是他的餐廳堅持「安全第一」，他表示，希望所有在該高檔餐廳用餐的客人，都能獲得安全保障，他也提到，餐廳員工已經全部完成了疫苗接種；位於芝加哥南環區的小咖啡館「藍壺茶」，也貼出入內顧客必須戴口罩的標示。

除了重啟口罩令外，一些芝城餐館、酒吧，更乾脆採取「未打疫苗顧客禁止坐在吧台」的措施，城北區的酒館Four Moon Tavern可說是芝加哥禁止未接種疫苗顧客消費的先驅之一，餐館業主藍恩(Robbie Lane)說，在她獲知有一名員工檢測病毒陽性後，她毫不猶豫立刻關閉酒吧兩天，全面消毒後推出「戴口罩、出示疫苗卡」的相關防疫規定，她說，知道這些措施會影響顧客上門，但「覺得疫情並未朝好的方向發展」，保險起見做出了新的用餐規定。

除了Four Moon Tavern外，芝市包括Hydrate Nightclub、Berlin Nightclub、Pilsen bar Skylark等夜店、酒吧，均陸續公布「需出示疫苗卡」才能進入消費的新規則。

Humboldt Park bakery and soda fountain東主Spinning J說，即日起該餐館將再度停止堂食，所有顧客都需坐在戶外桌椅，餐館東主說，去年因為疫情關係，餐館堂食關閉長達14個月，直到今年6月中旬才重新開放，然而最近太多「突破性感染」的病例，讓他不得不提高警戒。

口罩 疫苗 芝加哥

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