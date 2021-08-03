芝加哥華埠夏令會 2天湧萬名遊客

芝城華埠夏令會吸引上萬民眾、遊客到訪。(特派員黃惠玲／攝影)

儘管新冠變種病毒株Delta的感染激增，因疫情 而睽違一年的芝加哥 麥當勞華埠 夏令會(McDonald's Chinatown Summer Fair)在剛結束的周末重返華埠，活動期間成千上萬民眾與遊客湧入參與，但大多數人都自發性的戴上口罩，無論是手工藝品、美食、服飾以及文化推廣或疫苗接種攤位，都不斷有人消費或駐足，人氣十分暢旺。

華埠夏令會是由芝城華埠社區基金會主辦、華埠特別活動委員會統籌，今年在防疫考量下，僅容納了80個攤位，以確保安全距離，包括華裔州眾議員馬靜儀、11區區唐信、華商會主席麥克肖恩(Patrick McShane)與董事長梅施美英、中國駐芝加哥總領事館組長盧曉暉等人，都出席了首日的開幕儀式。

美洲華裔博物館的書法攤位，贈送州眾議員馬靜儀(左二)、11區區長唐信(右四)中文名字書法，圖左一為博物館館長劉振斌。(特派員黃惠玲／攝影) 芝城華埠夏令會吸引成千上萬民眾參與。(特派員黃惠玲／攝影) 芝城華埠夏令會主舞台表演中國武術。(特派員黃惠玲／攝影)

今年的活動特別將兒童遊樂區改設在「天下為公」牌樓旁，讓孩子們有更寬廣的空間嬉戲，包括大型充氣滑梯、電動小火車等，均受到歡迎。

因應疫情，培德中心並在夏令會設置了疫苗施打站，並推出防治賭博的說明攤位，提供各種防範與治療賭癮的協助信息；華埠更好團結聯盟則在攤位上推廣公民參與、社區規畫等行動。

芝城華埠夏令會吸引成千上萬民眾參與。(特派員黃惠玲／攝影) 芝城華埠夏令會吸引成千上萬民眾參與。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥美洲華裔博物館的書法攤位，為這兩天活動最受喜愛的攤位之一，許多民眾在欣賞揮毫之餘，更開心獲贈中文名字的書法作品。

位於23街與永活街口的舞台，從中午到晚間持續推出精采文娛演出，包括中國武術、168健身隊、民間舞蹈、太鼓陣到街舞都有，而首次加入夏令會的「唐人街有嘻哈」，展現年輕一代的活力與創造力，更是人氣表演之一。