我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南方州「防疫自爆」？美國第4波疫情海嘯襲來

比爾蓋茲夫婦正式離婚 互不付贍養費 梅琳達不改姓

芝加哥華埠夏令會 2天湧萬名遊客

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝城華埠夏令會吸引上萬民眾、遊客到訪。(特派員黃惠玲／攝影)
芝城華埠夏令會吸引上萬民眾、遊客到訪。(特派員黃惠玲／攝影)

儘管新冠變種病毒株Delta的感染激增，因疫情而睽違一年的芝加哥麥當勞華埠夏令會(McDonald's Chinatown Summer Fair)在剛結束的周末重返華埠，活動期間成千上萬民眾與遊客湧入參與，但大多數人都自發性的戴上口罩，無論是手工藝品、美食、服飾以及文化推廣或疫苗接種攤位，都不斷有人消費或駐足，人氣十分暢旺。

華埠夏令會是由芝城華埠社區基金會主辦、華埠特別活動委員會統籌，今年在防疫考量下，僅容納了80個攤位，以確保安全距離，包括華裔州眾議員馬靜儀、11區區唐信、華商會主席麥克肖恩(Patrick McShane)與董事長梅施美英、中國駐芝加哥總領事館組長盧曉暉等人，都出席了首日的開幕儀式。

美洲華裔博物館的書法攤位，贈送州眾議員馬靜儀(左二)、11區區長唐信(右四)中文...
美洲華裔博物館的書法攤位，贈送州眾議員馬靜儀(左二)、11區區長唐信(右四)中文名字書法，圖左一為博物館館長劉振斌。(特派員黃惠玲／攝影)
芝城華埠夏令會吸引成千上萬民眾參與。(特派員黃惠玲／攝影)
芝城華埠夏令會吸引成千上萬民眾參與。(特派員黃惠玲／攝影)
芝城華埠夏令會主舞台表演中國武術。(特派員黃惠玲／攝影)
芝城華埠夏令會主舞台表演中國武術。(特派員黃惠玲／攝影)

今年的活動特別將兒童遊樂區改設在「天下為公」牌樓旁，讓孩子們有更寬廣的空間嬉戲，包括大型充氣滑梯、電動小火車等，均受到歡迎。

因應疫情，培德中心並在夏令會設置了疫苗施打站，並推出防治賭博的說明攤位，提供各種防範與治療賭癮的協助信息；華埠更好團結聯盟則在攤位上推廣公民參與、社區規畫等行動。

芝城華埠夏令會吸引成千上萬民眾參與。(特派員黃惠玲／攝影)
芝城華埠夏令會吸引成千上萬民眾參與。(特派員黃惠玲／攝影)
芝城華埠夏令會吸引成千上萬民眾參與。(特派員黃惠玲／攝影)
芝城華埠夏令會吸引成千上萬民眾參與。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥美洲華裔博物館的書法攤位，為這兩天活動最受喜愛的攤位之一，許多民眾在欣賞揮毫之餘，更開心獲贈中文名字的書法作品。

位於23街與永活街口的舞台，從中午到晚間持續推出精采文娛演出，包括中國武術、168健身隊、民間舞蹈、太鼓陣到街舞都有，而首次加入夏令會的「唐人街有嘻哈」，展現年輕一代的活力與創造力，更是人氣表演之一。

大部分的夏令會訪客都自發性戴上口罩。(特派員黃惠玲／攝影)
大部分的夏令會訪客都自發性戴上口罩。(特派員黃惠玲／攝影)
夏令會中販售花卉植物的攤位。(特派員黃惠玲／攝影)
夏令會中販售花卉植物的攤位。(特派員黃惠玲／攝影)
芝城華埠夏令會吸引成千上萬民眾參與。(特派員黃惠玲／攝影)
芝城華埠夏令會吸引成千上萬民眾參與。(特派員黃惠玲／攝影)
開幕式的醒獅表演、 (特派員黃惠玲／攝影)
開幕式的醒獅表演、 (特派員黃惠玲／攝影)
兒童小火車。(特派員黃惠玲／攝影)
兒童小火車。(特派員黃惠玲／攝影)

華埠 芝加哥 疫情

上一則

超級音樂會導致Delta大感染？醫：下周末揭曉

下一則

休士頓7/31亞裔地產協會日

延伸閱讀

紐約華埠大型酒樓「喜運來大酒家」施工 月中對外營業

紐約華埠大型酒樓「喜運來大酒家」施工 月中對外營業
「開獅口」薪資開價高出30% 屋崙華埠招工難

「開獅口」薪資開價高出30% 屋崙華埠招工難
金山市長專欄／市府支援華埠商家 改善無障礙環境

金山市長專欄／市府支援華埠商家 改善無障礙環境
地檢長博徹思 華埠媒體圓桌會

地檢長博徹思 華埠媒體圓桌會
屋崙警長拍板 6警一周7天12小時巡邏華埠

屋崙警長拍板 6警一周7天12小時巡邏華埠
華埠服務中心 協助申請加州租房紓困

華埠服務中心 協助申請加州租房紓困

熱門新聞

確診七天後的唐興發燒情況好轉，但仍然身體虛弱很怕冷，雖然戶外高溫90度，他待在家還是需要蓋上被子保暖。(唐興提供)

「以為打完疫苗百毒不侵」 32歲華男詳述感染Delta經歷

2021-07-29 19:41
巴克利(左二)賣水賺學費，卻意外獲得饒舌歌手Trae tha Truth(左一)贊助，兄妹四人都拿到全套裝備。（ABC）

德州貧童賣水賺學費 不料一位名人登門驚喜全家

2021-07-29 21:01
新澤西州居民派翠西亞．迪拉西歐在自家籬笆上懸掛帶粗話的反拜登標語，而遭判撤下標語，或按日處罰250元；但經上訴新州高等法院後，市政府決定撤銷指控。(NBC紐約地方電視台截圖)

自家籬笆掛「F字」反拜登標語 居民被罰上訴 新州市府撤案

2021-07-31 17:31
麥可拉光在臉書就有多達175萬名追隨者。( )

新冠疫苗假信息超級傳播者就是他 芝加哥醫生麥可拉

2021-07-26 14:48
經劇烈搖晃照顧男童的保母麥克奇。(福遍縣警方/ 美聯社)

男嬰腦損35年後亡 當年保母涉謀殺被捕

2021-07-27 21:20
德州夫婦不相信疫苗，直到進加護病房才改觀。(ABC7畫面截圖)

不信疫苗德州夫婦染疫 雙雙進ICU後急盼子女接種

2021-08-01 21:06

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 中國29金居首 美國22金

1張圖／東奧獎牌榜 中國29金居首 美國22金
共和黨：大量證據顯示新冠病毒從武漢病毒研究所外洩

共和黨：大量證據顯示新冠病毒從武漢病毒研究所外洩
蒸米飯用筷子一夾意外「拉絲」 網警告：別吃了快丟

蒸米飯用筷子一夾意外「拉絲」 網警告：別吃了快丟
百萬分之一機率 她生下「一黑一白」雙胞胎 合照好可愛

百萬分之一機率 她生下「一黑一白」雙胞胎 合照好可愛
東奧／郎平勝利謝幕 中國女排哭著跟她說「對不起」

東奧／郎平勝利謝幕 中國女排哭著跟她說「對不起」