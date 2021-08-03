超級音樂會導致Delta大感染？醫：下周末揭曉

主辦單位表示，經統計Lollapalooza音樂會四天期間，平均單日入場樂迷達10萬人。(鍾仕發提供)

為期四天的大型音樂會Lollapalooza於1日落幕，根據主辦單位C3表示，該活動平均每天有10萬人參與，2日起工作人員啟動場地清理，預估到周五才會完成，不過，一些醫療專家憂慮的不是場地是否恢復清潔，而是爆滿人潮可能帶來的病毒傳播後遺症，奧羅拉健康診所(Advocate Aurora Health)醫師席特龍伯格(Robert Citronberg)說，到下周末才能看出音樂會到底造成多少感染。

席特龍伯格說，由於變種病毒Delta傳染力強大，這場音樂會也被視為具有「超級傳播者」的潛力，他表示，接下來幾天應該就會陸續出現感染病例。而大約要到下周末14、15日時，才能掌握音樂會導致多少案例的感染。

對於音樂會可能造成眾多染疫的質疑，芝加哥 市市長萊特福特說，從6月重新開放球迷到小熊隊、白襪隊球場觀賽，以及一些較小型的活動至今，已經累計有上百萬人參與，「接種疫苗 並小心防疫 」的作法，在芝加哥效果良好，她說，未來7到10天內，就可以掌握大型活動對於疫情的影響，不過，她也呼籲民眾務必理解一項事實，那就是「未接種疫苗者，身處險境」。

為了強化防疫，樂迷們進入會場時，都必須出示疫苗接種卡或病毒檢測陰性證明，否則將被拒入場，主辦單位表示，幾乎所有入場者都遵照規定，僅有數百名樂迷無法提供上述文件而遭拒入場，此外，Lollapalooza音樂會最後兩天，配合聯邦疾病防治中心CDC的新防疫指南，緊急宣布要求樂迷們進出演唱會所有室內帳棚時，應戴上口罩。

在逮捕人數方面，芝加哥警局2日公布，四天音樂會期間警方共逮捕了19名違規者，還有協助102人就醫，此紀錄比2019年改善許多。

截至2日晚間為止，絕大多數因為音樂會暫時封路的路段，都恢復開放，只有介於哥倫比亞路到湖濱大道間的巴爾伯路(Balbo Drive)繼續關閉到6日為止。