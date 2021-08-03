我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南方州「防疫自爆」？美國第4波疫情海嘯襲來

比爾蓋茲夫婦正式離婚 互不付贍養費 梅琳達不改姓

超級音樂會導致Delta大感染？醫：下周末揭曉

特派員黃惠玲／芝加哥報導
主辦單位表示，經統計Lollapalooza音樂會四天期間，平均單日入場樂迷達10萬人。(鍾仕發提供)
主辦單位表示，經統計Lollapalooza音樂會四天期間，平均單日入場樂迷達10萬人。(鍾仕發提供)

為期四天的大型音樂會Lollapalooza於1日落幕，根據主辦單位C3表示，該活動平均每天有10萬人參與，2日起工作人員啟動場地清理，預估到周五才會完成，不過，一些醫療專家憂慮的不是場地是否恢復清潔，而是爆滿人潮可能帶來的病毒傳播後遺症，奧羅拉健康診所(Advocate Aurora Health)醫師席特龍伯格(Robert Citronberg)說，到下周末才能看出音樂會到底造成多少感染。

席特龍伯格說，由於變種病毒Delta傳染力強大，這場音樂會也被視為具有「超級傳播者」的潛力，他表示，接下來幾天應該就會陸續出現感染病例。而大約要到下周末14、15日時，才能掌握音樂會導致多少案例的感染。

對於音樂會可能造成眾多染疫的質疑，芝加哥市市長萊特福特說，從6月重新開放球迷到小熊隊、白襪隊球場觀賽，以及一些較小型的活動至今，已經累計有上百萬人參與，「接種疫苗並小心防疫」的作法，在芝加哥效果良好，她說，未來7到10天內，就可以掌握大型活動對於疫情的影響，不過，她也呼籲民眾務必理解一項事實，那就是「未接種疫苗者，身處險境」。

為了強化防疫，樂迷們進入會場時，都必須出示疫苗接種卡或病毒檢測陰性證明，否則將被拒入場，主辦單位表示，幾乎所有入場者都遵照規定，僅有數百名樂迷無法提供上述文件而遭拒入場，此外，Lollapalooza音樂會最後兩天，配合聯邦疾病防治中心CDC的新防疫指南，緊急宣布要求樂迷們進出演唱會所有室內帳棚時，應戴上口罩。

在逮捕人數方面，芝加哥警局2日公布，四天音樂會期間警方共逮捕了19名違規者，還有協助102人就醫，此紀錄比2019年改善許多。

截至2日晚間為止，絕大多數因為音樂會暫時封路的路段，都恢復開放，只有介於哥倫比亞路到湖濱大道間的巴爾伯路(Balbo Drive)繼續關閉到6日為止。

疫苗 防疫 芝加哥

上一則

美福藥局講座 預防骨質疏鬆

下一則

芝加哥華埠夏令會 2天湧萬名遊客

延伸閱讀

芝市97%染疫死者均未接種疫苗 市長：不打等於玩命

芝市97%染疫死者均未接種疫苗 市長：不打等於玩命

疫情升溫 餐飲業高度關注是否恢復戴口罩

疫情升溫 餐飲業高度關注是否恢復戴口罩
芝大專家：Lollapalooza音樂會恐引發感染野火

芝大專家：Lollapalooza音樂會恐引發感染野火
芝市長猶豫連任 伊州長確定參選

芝市長猶豫連任 伊州長確定參選
芝大專家警告 芝城10萬人音樂會恐引發全美感染野火

芝大專家警告 芝城10萬人音樂會恐引發全美感染野火
芝市長：日增破200確診 或恢復強制口罩令

芝市長：日增破200確診 或恢復強制口罩令

熱門新聞

確診七天後的唐興發燒情況好轉，但仍然身體虛弱很怕冷，雖然戶外高溫90度，他待在家還是需要蓋上被子保暖。(唐興提供)

「以為打完疫苗百毒不侵」 32歲華男詳述感染Delta經歷

2021-07-29 19:41
巴克利(左二)賣水賺學費，卻意外獲得饒舌歌手Trae tha Truth(左一)贊助，兄妹四人都拿到全套裝備。（ABC）

德州貧童賣水賺學費 不料一位名人登門驚喜全家

2021-07-29 21:01
新澤西州居民派翠西亞．迪拉西歐在自家籬笆上懸掛帶粗話的反拜登標語，而遭判撤下標語，或按日處罰250元；但經上訴新州高等法院後，市政府決定撤銷指控。(NBC紐約地方電視台截圖)

自家籬笆掛「F字」反拜登標語 居民被罰上訴 新州市府撤案

2021-07-31 17:31
麥可拉光在臉書就有多達175萬名追隨者。( )

新冠疫苗假信息超級傳播者就是他 芝加哥醫生麥可拉

2021-07-26 14:48
經劇烈搖晃照顧男童的保母麥克奇。(福遍縣警方/ 美聯社)

男嬰腦損35年後亡 當年保母涉謀殺被捕

2021-07-27 21:20
德州夫婦不相信疫苗，直到進加護病房才改觀。(ABC7畫面截圖)

不信疫苗德州夫婦染疫 雙雙進ICU後急盼子女接種

2021-08-01 21:06

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 中國29金居首 美國22金

1張圖／東奧獎牌榜 中國29金居首 美國22金
共和黨：大量證據顯示新冠病毒從武漢病毒研究所外洩

共和黨：大量證據顯示新冠病毒從武漢病毒研究所外洩
蒸米飯用筷子一夾意外「拉絲」 網警告：別吃了快丟

蒸米飯用筷子一夾意外「拉絲」 網警告：別吃了快丟
百萬分之一機率 她生下「一黑一白」雙胞胎 合照好可愛

百萬分之一機率 她生下「一黑一白」雙胞胎 合照好可愛
東奧／郎平勝利謝幕 中國女排哭著跟她說「對不起」

東奧／郎平勝利謝幕 中國女排哭著跟她說「對不起」