我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐巴馬慶60大壽 700人出席需檢測 拜登不去

禁令難延 拜登籲房東別逼遷 白宮喊話再給30天

排長龍惹民怨 芝加哥16處監理站 9月改預約制

特派員黃惠玲／芝加哥報導
大芝加哥區監理站大排長龍備受批評，州務卿辦公室宣布，從9月份開始，16處監理站將陸續改採預約制。(本報檔案照片)
大芝加哥區監理站大排長龍備受批評，州務卿辦公室宣布，從9月份開始，16處監理站將陸續改採預約制。(本報檔案照片)

伊利諾州辦理駕照、身分證大排長龍的狀況，引起廣大民怨，伊利諾州州務卿辦公室宣布，從9月起，大芝加哥地區16處監理站，將改採「預約制」，凡考駕照(筆試、路考)、換照者，需上網預約時間後才能前往監理站，如果此計畫試行成功，未來將擴及到全州實施。

州務卿辦公室表示，全州各監理站將繼續提供面對面的服務，在此同時，各項線上服務也大幅強化，接下來將朝「允許州民從網路更新駕照、身分證」目標努力。

不過，疫情導致監理站關閉好一段時間，加上為防疫實施進入監理站的人數控制，都造成了監理站排隊問題不斷惡化，並招來嚴厲批評，為改善民眾耗時耗力排隊問題，州務卿辦公室宣布，從9月起，將在芝加哥地區共16處監理站，推出「預約制」，旨在免去民眾排長隊困擾。

16處監理站包括位於芝加哥市的三處監理站：Chicago North(5401 N. Elston Ave.)、Chicago South(9901 S. Dr. Martin Luther King Jr. Dirve)、Chicago West(5301 W. Lexington St.)，從9月起，需先到州務卿官網預約時段，才能前往辦理駕照、身分證業務。

此外，從9月7日起，芝加哥郊區的九個監理站，包括Schaumburg、Bridgeview、Lombard、Des Plaines、Waukegan、Naperville、Aurora、Plano、Joliet等，全改採預約制。

至於Lake Zurich、Melrose Park、Midlothian、Woodstock則從今年年初起已施行了預約制。

州務卿辦公室指出，凡要申請「真實身分證(REAL ID)、一般駕照、身分證，或是路考者，請先到官網：www.cyberdriveilliois.com選擇時間段，如果沒有網路者，可撥打(844)817-4649預約。

駕照 芝加哥 伊利諾州

上一則

美墨邊境窘況 近千偷渡客無棲身處 羈押橋下

延伸閱讀

芝市97%染疫死者均未接種疫苗 市長：不打等於玩命

芝市97%染疫死者均未接種疫苗 市長：不打等於玩命

總統級别 全頂層私人往宅 芝加哥 888 S. Michigan大道破空閃耀登場

總統級别 全頂層私人往宅 芝加哥 888 S. Michigan大道破空閃耀登場
芝加哥知名僑領林惠明先生仙逝

芝加哥知名僑領林惠明先生仙逝

新州駕照線上預約大爆滿 民眾無奈

新州駕照線上預約大爆滿 民眾無奈
大芝加哥地區華聯會與河南同鄉會 聯合發起“抗洪救災 你我同行 “捐贈倡議書”

大芝加哥地區華聯會與河南同鄉會 聯合發起“抗洪救災 你我同行 “捐贈倡議書”
9月14日加州舉行罷免州長選舉 州務卿解釋相關程序

9月14日加州舉行罷免州長選舉 州務卿解釋相關程序

熱門新聞

確診七天後的唐興發燒情況好轉，但仍然身體虛弱很怕冷，雖然戶外高溫90度，他待在家還是需要蓋上被子保暖。(唐興提供)

「以為打完疫苗百毒不侵」 32歲華男詳述感染Delta經歷

2021-07-29 19:41
巴克利(左二)賣水賺學費，卻意外獲得饒舌歌手Trae tha Truth(左一)贊助，兄妹四人都拿到全套裝備。（ABC）

德州貧童賣水賺學費 不料一位名人登門驚喜全家

2021-07-29 21:01
新澤西州居民派翠西亞．迪拉西歐在自家籬笆上懸掛帶粗話的反拜登標語，而遭判撤下標語，或按日處罰250元；但經上訴新州高等法院後，市政府決定撤銷指控。(NBC紐約地方電視台截圖)

自家籬笆掛「F字」反拜登標語 居民被罰上訴 新州市府撤案

2021-07-31 17:31
麥可拉光在臉書就有多達175萬名追隨者。( )

新冠疫苗假信息超級傳播者就是他 芝加哥醫生麥可拉

2021-07-26 14:48
經劇烈搖晃照顧男童的保母麥克奇。(福遍縣警方/ 美聯社)

男嬰腦損35年後亡 當年保母涉謀殺被捕

2021-07-27 21:20
德州夫婦不相信疫苗，直到進加護病房才改觀。(ABC7畫面截圖)

不信疫苗德州夫婦染疫 雙雙進ICU後急盼子女接種

2021-08-01 21:06

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 中國29金居首 美國22金

1張圖／東奧獎牌榜 中國29金居首 美國22金
共和黨：大量證據顯示新冠病毒從武漢病毒研究所外洩

共和黨：大量證據顯示新冠病毒從武漢病毒研究所外洩
蒸米飯用筷子一夾意外「拉絲」 網警告：別吃了快丟

蒸米飯用筷子一夾意外「拉絲」 網警告：別吃了快丟
百萬分之一機率 她生下「一黑一白」雙胞胎 合照好可愛

百萬分之一機率 她生下「一黑一白」雙胞胎 合照好可愛
加州「動物福利」新法將上路 豬肉恐飆漲6成 亞裔衝擊大

加州「動物福利」新法將上路 豬肉恐飆漲6成 亞裔衝擊大