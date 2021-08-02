排長龍惹民怨 芝加哥16處監理站 9月改預約制

大芝加哥區監理站大排長龍備受批評，州務卿辦公室宣布，從9月份開始，16處監理站將陸續改採預約制。(本報檔案照片)

伊利諾州 辦理駕照 、身分證大排長龍的狀況，引起廣大民怨，伊利諾州州務卿辦公室宣布，從9月起，大芝加哥 地區16處監理站，將改採「預約制」，凡考駕照(筆試、路考)、換照者，需上網預約時間後才能前往監理站，如果此計畫試行成功，未來將擴及到全州實施。

州務卿辦公室表示，全州各監理站將繼續提供面對面的服務，在此同時，各項線上服務也大幅強化，接下來將朝「允許州民從網路更新駕照、身分證」目標努力。

不過，疫情導致監理站關閉好一段時間，加上為防疫實施進入監理站的人數控制，都造成了監理站排隊問題不斷惡化，並招來嚴厲批評，為改善民眾耗時耗力排隊問題，州務卿辦公室宣布，從9月起，將在芝加哥地區共16處監理站，推出「預約制」，旨在免去民眾排長隊困擾。

16處監理站包括位於芝加哥市的三處監理站：Chicago North(5401 N. Elston Ave.)、Chicago South(9901 S. Dr. Martin Luther King Jr. Dirve)、Chicago West(5301 W. Lexington St.)，從9月起，需先到州務卿官網預約時段，才能前往辦理駕照、身分證業務。

此外，從9月7日起，芝加哥郊區的九個監理站，包括Schaumburg、Bridgeview、Lombard、Des Plaines、Waukegan、Naperville、Aurora、Plano、Joliet等，全改採預約制。

至於Lake Zurich、Melrose Park、Midlothian、Woodstock則從今年年初起已施行了預約制。

州務卿辦公室指出，凡要申請「真實身分證(REAL ID)、一般駕照、身分證，或是路考者，請先到官網：www.cyberdriveilliois.com選擇時間段，如果沒有網路者，可撥打(844)817-4649預約。