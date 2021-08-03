芝加哥染疫死者 97%未接種 芝市長：不打疫苗如玩命

華埠所在的郵遞區號60616，完全接種率為55.5％，培德中心至今以施打超過7000劑。(特派員黃惠玲／攝影)

由於新冠變種病毒株Delta傳染力強大，而芝加哥 市近日染疫死亡人數中，高達97%未接種疫苗 ，市長萊特福特因此疾呼，不打疫苗是在「玩命」，她與衛生局局長亞瓦迪說，芝加哥沒有再度封城計畫，未施打疫苗者應盡快接種。

亞瓦迪說，芝市目前沒有再度封城的目標或計畫，但希望民眾能夠一起協力度過這場疫情，尤其是近來感染人數又出現新一波高峰，她表示，施打疫苗是目前克服病例增勢的關鍵措施，根據統計，芝加哥每日新增病例已經達到206個，而現階段染疫死亡的民眾之中，高達97%沒有接種疫苗。

萊特福特說，Delta變種病毒來勢洶洶，「不打疫苗等於在玩命」。

大芝加哥區九個郡縣中，僅剩肯卡其郡(Kankakee County)還未達到聯邦疾病防治中心的「重度」((substantial)感染範圍，其他八個郡全都符合「建議室內戴上口罩」的重度感染門檻。

萊特福特也特別提醒六個疫苗接種率低於50％的郵遞區號：60633、60621、60649、60620、60644、60628。其中五個位於芝加哥南區，她也重申，由於每日平均新增病例已經超過200例，因此強烈建議民眾在室內公共場合戴口罩。

華埠 所在的郵遞區號60616，到7月30日止，至少接種一劑的比率為62.7%，打完兩劑或嬌生一劑的完全接種率為55.5％，華埠培德中心至少到8月底，每周一、三的上午9時30分到下午2時，以及周五下午3時到6時30分，都將提供免預約的輝瑞疫苗接種服務，地點：2218 S. Wentworth St.。

亞瓦迪說，芝加哥市的疫苗施打數量已經達300多萬劑，也有人說「想再等一段時間，看看疫苗有無副作用在打」，亞瓦迪表示，疫苗已經試驗了一年多，的確很難確定其長期副作用，但她也釐清了有關疫苗會影響生育、會造成高死亡率等謬誤說法。

她還提到，衛生局提供到府接種服務，單次可施打最多10人，接種者不需要提供證件，也不需要健保證明，預約電話(312)746-4835，或直接上網：zocdoc.com。