庫克郡重啟室內口罩令 伊州84郡列高感染區

隨著Delta病毒傳染快速，包括庫克郡在內的伊州84個郡縣，都已達到CDC「高度」感染區，也就是建議室內需戴口罩的門檻。(特派員黃惠玲／攝影)

隨著確診新冠病毒病例再次上升，加上全伊利諾州102個郡縣已有84個列入病毒「高度」感染區，州長普立茲克宣布，即日起進入全州所有州府建物，都必須戴上口罩 ，不過，他未像去年大部分時間一樣，在全州範圍要求強制執行口罩命令；此外，庫克 郡30日也發布了室內需戴口罩的最新版本防疫指南。

普立茲克說，疫苗 是有效的，但如果繼續允許新冠病毒在不受控制地區傳播，甚至變異，那麼就很難保證疫苗可對未來產生的病毒變異株具有保護力，他重申，希望還沒有接種疫苗者，能夠盡快與他們的家庭或專科醫師談一談，打開拒絕接種的心結，早日完成施打。

庫克郡因29日的每日新增確診達到每10萬人有52例的門檻，因而列入聯邦疾病防治中心CDC的室內建議戴口罩的範圍，庫克郡郡長普瑞科溫可30日表示，市區的庫克郡辦公大樓即日起入內必須戴口罩；庫克郡衛生局主要官員魯賓(Rachel Rubin)說，衛生局強烈建議每位居民遵守CDC室內戴口罩的建議，他隨後並發布了室內需戴口罩的防疫指南。

芝加哥市過去一周平均日增確診達190例，比前一周增加了63%，而CDC的「高度」傳染標準為每10萬個民眾中有50例到99例感染，現階段芝加哥雖未達到上述門檻，但也已達到48例，儘管庫克郡宣布了新的口罩指南，但芝加哥衛生局仍然沒有做出新的口罩令變動，衛生局局長亞瓦迪說，她已建議短期內重新實施室內口罩強制令，「如果下周開始恢復口罩令，我不會感到意外」。

伊州衛生廳表示，全州6月份平均確診率僅有0.6%，而現在增長到4%，數據顯示，Delta變種病毒病例已經高居伊州所有確診的一半以上。

疫苗施打率方面，72%的伊州人已經至少接種一劑新冠疫苗，但在部分郡縣的接種率卻不到一半，特別是位於南部的一些郡縣施打疫苗率欠佳。