華醫關懷耆老安全 贈千支防身警報器

年輕華裔醫師張凱文(右五)與好友Eric Liao(右六)，日前將1000多份警報器，捐贈給中華會館等機構。(中華會館提供)

年輕華裔醫生張凱文(Kevin Chang)日前向芝加哥 中華會館、希林協會等提供耆老服務的機構，贈送上千支防身警報器，他說，過去一年仇恨亞裔 攻擊事件不斷發生，尤其上了年紀的老人更容易成為欺負目標，張凱文因此發起募捐，購置大批防身警報器免費相贈，希望能夠強化長輩自保能力，此外，芝城近來治安不靖，收到該警報器的老人，格外感謝年輕一輩對社區的回饋與關懷。

張凱文說，他來自加州，但後來到芝加哥念醫學院，前幾年因緣際會曾到芝加哥中華會館擔任過義診義工，今年年初，他看到全美各地頻頻發生亞裔耆老遭受仇恨攻擊的事件，感到非常痛心，因此很希望自己能夠為長輩們提高防護設備盡份心力。

他表示，關注仇恨亞裔攻擊的熱度將逐漸消退，但攻擊行動並不會停止，尤其疫情緩解，人們又重新回到公共場所，他擔心會有更多的老人無辜受害。

張凱文贈送給耆老的小型防身警報器，啟動後可發出高達120分貝音量警報聲。(中華會館提供)

有鑑於其他州有人購買防身警報器贈送老人，讓他也決定在芝加哥發起募捐，所有捐款全部用作購買個人鑰匙鍊警報器的資金，他說，這個警報器只要啟動，可以發出120分貝的高頻率聲音，可發揮嚇阻歹徒功用。

在與中華會館及華埠 聯盟UCO多次針對防身器種類商討後，張凱文日前與支持的朋友Eric Liao，將1000多份警報器送抵華埠，這些小型警報器將陸續分贈給中華會館、希林協會、老人公寓芝英大廈、樂宜居，以及北華埠的東南亞中心等機構的耆老。

日前他專程到中華會館參與首次贈送行動，許多長輩們收到此貼心禮物都非常開心，尤其近日華埠搶劫事件頻發，長輩們拿到此防身器，無不頻頻向其道謝。