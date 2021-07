持槍搶劫1小時3起 芝加哥華埠人人自危

身穿紅色連帽衣的劫匪,涉及華埠多起持槍搶案。(讀者提供)

芝加哥華埠 持槍搶劫一宗接一宗,根據警方報案紀錄,從27日到29日間,華埠發生多達六起持槍搶劫案,警方研判其中至少四宗為同夥劫匪作案,受害者中四名為華人,受害地點以待在車內占最多數,另有一名華男在人行道獨行遭搶,還有一位華埠居民光天化日在家門口抽菸也被持槍洗劫財物,面對治安事件不斷,華埠商家與居民都深感無奈且人人自危。

第九警分局指出,27日晚間11時30分到隔天凌晨12時30分間的短短一小時內,華埠連續發生三宗持槍搶劫案,根據受害者描述,搶嫌為兩到三名非裔 男子,年齡約16到25歲,穿著深色及紅色連帽長袖運動上衣,戴著紅色、黑色運動帽,這些嫌犯均戴著口罩作案。

27日第一宗搶劫時間為深夜11時30分左右,一名25歲華人男子坐在停放於23小街200號附近的豐田車內,突然有一輛車子下來一位身穿紅色連帽衫的持槍劫匪,對方要求他拿出財物,受害者把手機 、錢包交出後,搶匪隨即搭車逃逸。

緊接著28日凌晨零時20分,一名28歲白人男子開著Suburbans休旅車,正要從永活街轉到華埠23街時,至少兩名劫匪從一部深色四門轎車下來將他攔住,其中穿紅色連帽衣的持槍,另一人站在旁邊,持槍者把槍對準受害者後發話「don't do anything , give me anything you have」,該名白男手機與皮夾都被搶走,匪徒得手後往永活街南向逃逸。

不到15分鐘後約12時30分,華埠亞歷山大街200號附近,一名52歲華婦開著Lexus車子停靠在路旁要接兒子時,遭兩名從深色車輛跳下車的劫匪搶劫,其中穿紅色連帽衣的歹徒持槍,要求她交出財物,受害者手機、手提包被搶,錢包內有好幾百元現金。

28日下午3時左右,疑為上述三起搶案嫌犯再度回到華埠作案,一名住在華埠23街300號附近的27歲白人男子,在住家門口抽菸,遭一名穿著紅色連帽衣的非裔男持槍搶劫,在搶走其手機、電子菸後,跳上接應車輛往運河街方向逃逸。

29日華埠又有兩起持槍搶案,目前警方仍未確定是否與27到28日作案的為同一批嫌犯。

其中首起案件發生在晚間10時22分,一名59歲華男,走在普林斯頓街與23街附近的人行道時,突有一輛深色轎車下來三名非裔,其中一名持槍,另名則向受害者搜身,搶走其錢包、手機後逃離。

8分鐘後,一名48歲的華婦,剛把車子停在24街200號附近的臨時停車位,一輛深色轎車緊靠著雙排停放,三名非裔下車後敲華婦車門,車門上鎖的華婦不敢開門,這時剛好有路人經過,劫匪未得逞逃逸。

警方呼籲,如有上述案件任何線索,可撥打(312)744-8263舉報。