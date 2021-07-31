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持槍搶劫1小時3起 芝加哥華埠人人自危

特派員黃惠玲／芝加哥報導
身穿紅色連帽衣的劫匪，涉及華埠多起持槍搶案。(讀者提供)
身穿紅色連帽衣的劫匪，涉及華埠多起持槍搶案。(讀者提供)

芝加哥華埠持槍搶劫一宗接一宗，根據警方報案紀錄，從27日到29日間，華埠發生多達六起持槍搶劫案，警方研判其中至少四宗為同夥劫匪作案，受害者中四名為華人，受害地點以待在車內占最多數，另有一名華男在人行道獨行遭搶，還有一位華埠居民光天化日在家門口抽菸也被持槍洗劫財物，面對治安事件不斷，華埠商家與居民都深感無奈且人人自危。

第九警分局指出，27日晚間11時30分到隔天凌晨12時30分間的短短一小時內，華埠連續發生三宗持槍搶劫案，根據受害者描述，搶嫌為兩到三名非裔男子，年齡約16到25歲，穿著深色及紅色連帽長袖運動上衣，戴著紅色、黑色運動帽，這些嫌犯均戴著口罩作案。

27日第一宗搶劫時間為深夜11時30分左右，一名25歲華人男子坐在停放於23小街200號附近的豐田車內，突然有一輛車子下來一位身穿紅色連帽衫的持槍劫匪，對方要求他拿出財物，受害者把手機、錢包交出後，搶匪隨即搭車逃逸。

緊接著28日凌晨零時20分，一名28歲白人男子開著Suburbans休旅車，正要從永活街轉到華埠23街時，至少兩名劫匪從一部深色四門轎車下來將他攔住，其中穿紅色連帽衣的持槍，另一人站在旁邊，持槍者把槍對準受害者後發話「don't do anything , give me anything you have」，該名白男手機與皮夾都被搶走，匪徒得手後往永活街南向逃逸。

不到15分鐘後約12時30分，華埠亞歷山大街200號附近，一名52歲華婦開著Lexus車子停靠在路旁要接兒子時，遭兩名從深色車輛跳下車的劫匪搶劫，其中穿紅色連帽衣的歹徒持槍，要求她交出財物，受害者手機、手提包被搶，錢包內有好幾百元現金。

28日下午3時左右，疑為上述三起搶案嫌犯再度回到華埠作案，一名住在華埠23街300號附近的27歲白人男子，在住家門口抽菸，遭一名穿著紅色連帽衣的非裔男持槍搶劫，在搶走其手機、電子菸後，跳上接應車輛往運河街方向逃逸。

29日華埠又有兩起持槍搶案，目前警方仍未確定是否與27到28日作案的為同一批嫌犯。

其中首起案件發生在晚間10時22分，一名59歲華男，走在普林斯頓街與23街附近的人行道時，突有一輛深色轎車下來三名非裔，其中一名持槍，另名則向受害者搜身，搶走其錢包、手機後逃離。

8分鐘後，一名48歲的華婦，剛把車子停在24街200號附近的臨時停車位，一輛深色轎車緊靠著雙排停放，三名非裔下車後敲華婦車門，車門上鎖的華婦不敢開門，這時剛好有路人經過，劫匪未得逞逃逸。

警方呼籲，如有上述案件任何線索，可撥打(312)744-8263舉報。

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