聚焦臺灣 報導臺灣 2021海外華文媒體報導大獎徵件

去年僑委會童振源委員長與參加首屆海外華文媒體報導大獎入圍及得獎者線上合照。

僑務委員會為鼓勵海外華文媒體撰寫有關臺灣人在世界各地的努力與貢獻，今年僑委會將持續規劃舉辦「2021海外華文媒體報導大獎」以「聚焦臺灣、報導臺灣」為核心理念，並以「看見疫情 下的華媒影響力」為標語，凸顯在各國疫情仍吃緊的此刻，海外華文媒體仍恪守崗位，提供正面報導與多元資訊。

《2021 海外華文媒體報導大獎》將擴增徵件範疇,除原有之「平面/網路報導類」、「廣播報導類」兩類獎項,另外新增「電視/影音報導類」,期能展現海外華文媒體報導的專業及深度、廣播節目內容的多元及創新、影音報導平臺的豐富性與聚焦力,達到推動華語文化傳承的目的,進而深化臺灣與僑界間的鏈結。

此外，還有一項特別獎:「僑務電子報新聞報導特別獎」。僑務電子報全球新聞志工報導海外當地僑社活動、僑民動態,讓全球僑胞瞭解我國重要政策及各地僑社活動,同時也讓國內民眾認識海外僑務工作 。

此活動訂於8月15日辦理最後徵件，並暫訂於10月13日舉辦頒獎典禮!有興趣華文媒體，請逕自上網查詢詳情或上傳作品至本活動主題網站 (https://www.ocacmediaawards.tw)，網站將6月15日上線。

2020 年第一屆華文媒體大獎中,規劃了「平面/網路報導類」、「廣播類」兩類獎項,共收到來自 12 個國家地區、89 件作品報名。