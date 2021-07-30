大芝加哥增4郡列感染熱區 室內應戴口罩

隨著確診人數增加，大芝加哥區又有兩個郡縣達到CDC室內應戴口罩的標準，圖為芝華商超市戴口罩顧客選購商品。(特派員黃惠玲／攝影)

新冠病毒感染病例持續增加，聯邦疾病防治中心CDC 的最新數據指出，原本只有威爾郡(Will County)的疫情符合熱區標準的大芝加哥，29日新增四個郡縣杜佩琪郡(DuPage County)、麥克亨利郡(McHenry County)、庫克郡、肯德爾郡(Kendall County)列入傳染熱區，遵照CDC建議，這些區域的民眾，無論是否接種疫苗 ，進入室內應戴上口罩 。

杜佩琪郡衛生局表示，強烈鼓勵全郡執行CDC的室內口罩命令，以防止高傳染性的delta病毒擴散，衛生局局長阿亞拉(Karen Ayala)說，希望所有12歲及以上還未接種疫苗的居民，盡快完成施打，才能保護自己也保護家人，她說，目前該郡有充分的疫苗提供接種，施打地點及開放時間，可查詢官網：www.vaccines.gov。

杜佩琪郡已經有超過82%的12歲及以上居民，至少施打了一劑新冠疫苗，完全接種的居民比率，也達到66%，麥克亨利郡完全接種率為49%，其他大芝加哥地區郡縣的完全接種率，分別為庫克郡54%，湖郡51%、肯德爾郡(Kendall County)50%，威爾郡、肯恩郡(Kane County)的完全接種比率同為49%。

CDC日前公布的新防疫指南稱，在「大量」或「高度」傳染熱區，即使已經打過疫苗，室內仍然要戴口罩，所謂「高傳播」標準，是指過去七天當地每10萬人的確診病例達50到100個，或連續七天當地確診率為8%到10%；而「大量傳播」則是指每10萬人中確診病例達100個，或確診率超過10%。

此外，伊州衛生廳29日公布最新感染數據，當日新增1691例確診，死亡人數則上升了12個；7月21日到28日的七天平均確診率，已經提高到4.6%。