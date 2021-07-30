我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧／李蘇妮奪金圓夢 曾買不起平衡木 父親手為她造一個

「病毒載量一樣多」接種疫苗者 恐參與Delta變種傳播

大芝加哥增4郡列感染熱區 室內應戴口罩

【芝加哥訊】
隨著確診人數增加，大芝加哥區又有兩個郡縣達到CDC室內應戴口罩的標準，圖為芝華商超市戴口罩顧客選購商品。(特派員黃惠玲／攝影)
隨著確診人數增加，大芝加哥區又有兩個郡縣達到CDC室內應戴口罩的標準，圖為芝華商超市戴口罩顧客選購商品。(特派員黃惠玲／攝影)

新冠病毒感染病例持續增加，聯邦疾病防治中心CDC的最新數據指出，原本只有威爾郡(Will County)的疫情符合熱區標準的大芝加哥，29日新增四個郡縣杜佩琪郡(DuPage County)、麥克亨利郡(McHenry County)、庫克郡、肯德爾郡(Kendall County)列入傳染熱區，遵照CDC建議，這些區域的民眾，無論是否接種疫苗，進入室內應戴上口罩

杜佩琪郡衛生局表示，強烈鼓勵全郡執行CDC的室內口罩命令，以防止高傳染性的delta病毒擴散，衛生局局長阿亞拉(Karen Ayala)說，希望所有12歲及以上還未接種疫苗的居民，盡快完成施打，才能保護自己也保護家人，她說，目前該郡有充分的疫苗提供接種，施打地點及開放時間，可查詢官網：www.vaccines.gov。

杜佩琪郡已經有超過82%的12歲及以上居民，至少施打了一劑新冠疫苗，完全接種的居民比率，也達到66%，麥克亨利郡完全接種率為49%，其他大芝加哥地區郡縣的完全接種率，分別為庫克郡54%，湖郡51%、肯德爾郡(Kendall County)50%，威爾郡、肯恩郡(Kane County)的完全接種比率同為49%。

CDC日前公布的新防疫指南稱，在「大量」或「高度」傳染熱區，即使已經打過疫苗，室內仍然要戴口罩，所謂「高傳播」標準，是指過去七天當地每10萬人的確診病例達50到100個，或連續七天當地確診率為8%到10%；而「大量傳播」則是指每10萬人中確診病例達100個，或確診率超過10%。

此外，伊州衛生廳29日公布最新感染數據，當日新增1691例確診，死亡人數則上升了12個；7月21日到28日的七天平均確診率，已經提高到4.6%。

疫苗 CDC 口罩

上一則

超級音樂會提醒 入場者自承染疫風險

下一則

走過低潮 新州皮爾森出征東奧鐵人三項藏手足之愛

延伸閱讀

悼念逝者聚會 19名親戚感染新冠 多數打過疫苗

悼念逝者聚會 19名親戚感染新冠 多數打過疫苗
打完疫苗仍染疫 可能出現異常久的新冠症狀

打完疫苗仍染疫 可能出現異常久的新冠症狀
拜登新疫苗政策 要求聯邦雇員接種、各州推100元獎勵金

拜登新疫苗政策 要求聯邦雇員接種、各州推100元獎勵金
舊金山擴大疫苗授權 再次要求室內戴口罩

舊金山擴大疫苗授權 再次要求室內戴口罩
以色列開先例 將對60歲以上民眾施打第3劑疫苗

以色列開先例 將對60歲以上民眾施打第3劑疫苗
台疫苗涵蓋率30.97% 長輩打第2劑要上網預約

台疫苗涵蓋率30.97% 長輩打第2劑要上網預約

熱門新聞

72歲的盧秀行6月4日失蹤，50天後屍體被警方發現，警方也已逮捕兇嫌塞爾斯。（費郡警方提供）

失蹤50天 華婦盧秀行屍體尋獲 25歲兇嫌被捕

2021-07-24 13:01
確診七天後的唐興發燒情況好轉，但仍然身體虛弱很怕冷，雖然戶外高溫90度，他待在家還是需要蓋上被子保暖。(唐興提供)

「以為打完疫苗百毒不侵」 32歲華男詳述感染Delta經歷

2021-07-29 19:41
耳念珠菌（Getty Images）

CDC通報3人染耳念珠菌致死 目前無藥可治

2021-07-23 21:32
巴克利(左二)賣水賺學費，卻意外獲得饒舌歌手Trae tha Truth(左一)贊助，兄妹四人都拿到全套裝備。（ABC）

德州貧童賣水賺學費 不料一位名人登門驚喜全家

2021-07-29 21:01
麥可拉光在臉書就有多達175萬名追隨者。( )

新冠疫苗假信息超級傳播者就是他 芝加哥醫生麥可拉

2021-07-26 14:48
經劇烈搖晃照顧男童的保母麥克奇。(福遍縣警方/ 美聯社)

男嬰腦損35年後亡 當年保母涉媒殺被捕

2021-07-27 21:20

超人氣

更多 >
圖輯／苗族姑娘 難民後裔 李蘇妮為美國守住女子體操全能金牌

圖輯／苗族姑娘 難民後裔 李蘇妮為美國守住女子體操全能金牌
「以為打完疫苗百毒不侵」 32歲華男詳述感染Delta經歷

「以為打完疫苗百毒不侵」 32歲華男詳述感染Delta經歷
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國16金領先日美居第一

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國16金領先日美居第一
曼哈頓景點Vessel重開 14歲少年跳樓亡 4家人同遊

曼哈頓景點Vessel重開 14歲少年跳樓亡 4家人同遊
阿拉斯加半島外海規模8.2地震 90分鐘內5次餘震

阿拉斯加半島外海規模8.2地震 90分鐘內5次餘震