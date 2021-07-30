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「病毒載量一樣多」接種疫苗者 恐參與Delta變種傳播

超級音樂會提醒 入場者自承染疫風險

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
每天參與人數超過10萬的Lollapalooza音樂會，要求樂迷必須持疫苗卡或病毒檢測陰性證明才能入場。(Lollapalooza官方臉書)
每天參與人數超過10萬的Lollapalooza音樂會，要求樂迷必須持疫苗卡或病毒檢測陰性證明才能入場。(Lollapalooza官方臉書)

預計每天吸引超過10萬樂迷湧入參加的Lollapalooza音樂會，29日上午在芝加哥壯麗公園(Grant Park)展開連續四天的演出，由於目前正值新冠變種病毒delta肆虐，這場大型活動主辦單位除了推出多項防疫限制外，還在活動現場張貼大型海報，直指參加音樂會的每個人，都自願承擔了接觸病毒的風險。

這張大型海報，張貼在音樂會密西根大道的入口大門上，海報上寫著「你自願承擔了可能暴露於新冠病毒相關的所有風險」，還提到「病毒可能導致嚴重疾病及死亡」，而這些信息，並未出現在該活動的官方網站有關安全警告的內容中。

芝加哥衛生局局長亞瓦迪在音樂會登場前表示，儘管delta病毒確診人數增加，疫苗接種人數也逐漸減少，但現階段的新冠病毒狀況「得到很好的控制」。

根據市府與音樂節運作的負責廠商Live Nation公布的規定，凡進入Lollapalooza音樂會場地者，必須出示入場當日前72小時的病毒陰性檢測證明，或疫苗接種卡，至於沒有施打疫苗者，必須戴口罩才能入場。

此外，為了配合該音樂會的大批人潮，芝加哥捷運局將加派900名人員在會場與附近地區指揮交通。

疫苗 芝加哥 變種病毒

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