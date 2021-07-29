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伊州新法 同性戀、單身治不孕納健保給付

特派員黃惠玲／芝加哥報導
明年起，伊州新法規定保險公司需將同性戀、單身者的不孕症治療，納入保險給付範圍。(pixabay)
明年起，伊州新法規定保險公司需將同性戀、單身者的不孕症治療，納入保險給付範圍。(pixabay)

伊利諾州州長普立茲克27日簽署一項「擴大健保覆蓋不孕症治療」的法案，該法律規定明年開始，保險公司必須將「同性戀夫婦」及「單身人士」的不孕症醫療，納入健保給付範圍，支持該法案的州議員表示，此法案落實等於發出了「伊州歡迎所有家庭」的強烈信號。

普立茲克說，簽署該項禁止基於年齡、性別、性別認同與其他因素歧視的法案，將提高伊州居民「作最真實自己，過最充實生活」的能力，當天州長一共簽署了四項促進多元性別LGBTQ群體權利的法案，提高治療不孕症的權益為其中之一。

新的法案主要擴大「不孕症的診斷與治療」適用對象，未來民眾不能因年齡、血統、膚色、殘障、伴侶身分性別或自我性別認定等，而在診治不孕症時受到歧視。

主導上述法案的州眾議員柯羅克(Margaret Croke)說，她是在收到選民陳情有關保險法將同性戀、單身人士的治療不孕症排除在外，並造成一些家庭困擾時，決定推動落實不孕症的健保覆蓋範圍，她感謝州長支持並完成簽署，柯羅克表示，新的法案過關，意味著伊州是歡迎所有家庭的地方。

從明年1月1日起，伊州保險法將更包容性別中立的語言，讓更多元居民獲得醫療保障，普立茲克說，生育對於個人及情緒方面都需付出高昂代價，「我很自豪能為伊州的準父母們，減輕部分負擔」。

州長簽署的另一項法案，為取消「傳播人類免疫缺陷病毒HIV」列為犯罪行為的法令；此外還推出新的處理方案，讓州民可以申請更改或刪除他們結婚證書上的性別歧視字眼；同時也允許各郡的書記官，在收到民眾合法更改姓名文件後，可重新頒發新的結婚證書。

伊州 健保 歧視

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