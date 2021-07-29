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8月2日起 進入伊州監理站需戴口罩

特派員黃惠玲／芝加哥報導

伊利諾州州務卿辦公室28日宣布，從下周一(8月2日)起，凡進入各地監理站辦理駕照及其他業務的民眾，都必須戴上口罩，此外，伊州首府春田市州府大樓也將於同日開始實施入內需戴口罩的規定，州務卿辦公室表示，這是因為該州新冠病毒確診病例近來不斷增加而採取的因應措施。

伊州衛生廳27日才表示會遵循聯邦疾病防治中心CDC的指南，建議病毒激增地區民眾於室內戴上口罩，根據CDC數據，伊州多達三分之二的郡縣符合「高傳染區」標準。

由於主管駕照、身分證件核發的州務卿辦公室及旗下的監理站，在過去一年多的疫情期間關閉時間長久，導致許多民眾在監理站重新開放後，紛紛湧入辦理各類證件或購買車輛牌照貼紙，而大批人潮導致排隊時間嚴重拉長，也引起廣大民怨。

州長普立茲克也表示，他將強烈鼓勵州府工作人員接種疫苗，或定期接受病毒檢測，他說，在過去一個月間，伊州新冠病毒病例激增達六倍，而現階段全州民眾還有28%左右未施打新冠疫苗。 

州務卿懷特月前因此宣布將所有駕照與身分證的有效期限，全部延長到明年1月1日，希望能夠藉此緩解排隊人龍，州務卿辦公室同時鼓勵民眾，多多利用網站完成一些簡單業務，網址為：www.cyberdriveillinois.com。

伊州 駕照 口罩

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