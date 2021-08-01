樂活行佛安度難關 佛光會北美雲來集講壇

北美雲來集講壇7月25日邀請國立政治大學教授，國際佛光會檀教師鄭石岩，以「安度難關」為題，指引大眾，如何運用佛法的智慧，面對生活中種種的困難與挑戰。近1800人以Zoom和YouTube 觀看。

鄭教授指出，樂觀的生活態度，是成功人生的動力，是安度難關的關鍵。社會學家研究，樂觀的兒童，身心較為健康，適應力也較好。樂觀者的正向思考，面對現實，集中心力於手邊的工作 ，看事情的光明面，接受困難的原貌。而悲觀者，以消極心，逃避現實，遇到挫敗，遠離人群，憤世嫉俗，人際關係失去平衡。

樂觀與悲觀，都是學習來的！生活本身就是艱辛的過程，這是事實，不去逃避。人生必須練習以「欲，勝解，念，定，慧」去實現。面對困難時，要保持活力，以佛陀告訴我們的「四食」來資益人生，並持續修行，保持靈性的覺醒，接受挑戰，不找藉口推卸。

最後，鄭教授鼓勵大眾，雖然人生是一連串的挑戰，面對困難的過程中，要充實自己，尋找成就與快樂；因為，真正的幸福與快樂，是從經營苦難中得來的。

芝加哥佛光協會會長周邁平表示，人的一生中都會遭遇不同程度的艱辛、挫折、打撃，甚少有一帆風順的。在鄭老師的講座中，可以看出必須要有正向樂觀的態度，視逆境為轉機，面對真實情況，以「細觸食」來仔細分析，利用所有的資源，轉危為安。以佛法來看，也就是「如是因，如是果」；要了解因果的關係，在因地上下功夫，不找藉口，以「八正道」來對治悲觀的態度，平時廣結善緣，注重身心的平衡，積極學習，面對外境考驗時，必能自助人助，安度難關！

協會顧問汪良峰分享，發生在我們週遭環境的人事物都是有緣相繫；以各種型態的「果」來呈現。要我們接受處理或順或逆，都是必修的功課。惟有坦然面對，用理智妥善處理無可逃避。凡是果成，皆為「因」造,故須未雨綢繆，審慎行事。利他是善,自私是惡；不以善小而不為,不以惡小而肆意。「菩薩畏因，眾生畏果」,行為舉止，自能行不踰距，趨善避惡，不胡作非為，背人性本具善德。修行本意就是在日常生活當中，時時檢視造的因生的果；來修正自己偏差的行為；利人利己，增善和諧的人際關係；徹悟本性，諦造真善美的人生。

2021「北美雲來集講壇」，共10場中文演講，和5場英文講座，為大眾找回心的方向。8月29日，將禮請佛光山寺常務副住持慧傳法師，主講「藏經如何寫在佛光人臉上」。講壇皆在雲端 舉行，講座影片在國際佛光會YouTube 頻道播出：www.youtube.com/c/bliawhq，歡迎大家觀看(人間社李性銘供稿)。