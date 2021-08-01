我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧／拜爾絲再度退賽 放棄自由體操單項比賽

東奧／男4x100米混合泳 美10連霸破世界 德雷塞爾第5金

總統級别 全頂層私人往宅 芝加哥 888 S. Michigan大道破空閃耀登場

本報芝房產訊

位Michigan888公寓大樓，座落於南密西根高端文化大道上，標誌著非凡氣魄的全層頂層，享有芝加哥湖濱的壯麗全景，可以呼吸著“無盡開放、清晰和自由”的空氣。走下配備有鑰匙的電梯，進入寬敞的私人中心門廳和行政家庭辦公套房。東面是一間寬敞明亮的大房間，非常適合家庭生活以及舉辦大大小小的派對。西邊是主臥室套房和 3 間臥室。這個真正獨一無二的公寓，也是豎立在公園環境中的城市休閒勝地，有近鄰餐廳、Soldier Field, Orchestra Hall、管弦樂廳和其他音樂舞台、現場劇院、密西根湖、而適合有船船主的Burnham港Monroe港僅幾步之遙，就近也有自行車路徑及千禧公園和博物館等。

這幢大樓屬國家歷史地標於1913 年由 Holabird Roche建造，並於 2002 年被重新開發重建。Penthouse 2為單一業主，匠心設計，精緻佈局，全新粉飾設計而完成。大堂配備全天候保安和代客泊車服務；顧用非常敬業的員工。還提供令人驚嘆的公共頂房，湖泊和公園的壯麗景色可盡收眼簾。非常適合想要在城市及享有休閒生活方的家庭居住，是一個結合理想、奢華、舒適的最好城市生活居所。

詳情請致電 :Tory Rezin 815-325-7811 / [email protected] 或 Caitlin Smith 630-432-9190 / [email protected]或登臨下面網站https://dawnmckennagroup.com/properties/888-s-michigan-avenue-unit-ph2-chicago-il-60605-11033451 。

博物館 芝加哥

上一則

太古廣場第二期擴建工程即將動工，現正全面招商中

下一則

進入太空的最年輕美國人年僅29歲 St.Jude兒科癌症倖存者/現任 St.Jude醫生助理 Hayley Arceneaux

延伸閱讀

伊州遵循聯邦新指南 高傳染區室內戴口罩

伊州遵循聯邦新指南 高傳染區室內戴口罩
華裔男遭劫死守財物 扭打中扯下歹徒褲

華裔男遭劫死守財物 扭打中扯下歹徒褲
黑白集／說大話「造福世界」 總統有個高端夢

黑白集／說大話「造福世界」 總統有個高端夢
芝大專家：Lollapalooza音樂會恐引發感染野火

芝大專家：Lollapalooza音樂會恐引發感染野火
配合大型音樂會 芝加哥多處街道關閉

配合大型音樂會 芝加哥多處街道關閉
州參議員米維：8大道改道堅持交安 應多聽社區意見

州參議員米維：8大道改道堅持交安 應多聽社區意見

熱門新聞

確診七天後的唐興發燒情況好轉，但仍然身體虛弱很怕冷，雖然戶外高溫90度，他待在家還是需要蓋上被子保暖。(唐興提供)

「以為打完疫苗百毒不侵」 32歲華男詳述感染Delta經歷

2021-07-29 19:41
72歲的盧秀行6月4日失蹤，50天後屍體被警方發現，警方也已逮捕兇嫌塞爾斯。（費郡警方提供）

失蹤50天 華婦盧秀行屍體尋獲 25歲兇嫌被捕

2021-07-24 13:01
巴克利(左二)賣水賺學費，卻意外獲得饒舌歌手Trae tha Truth(左一)贊助，兄妹四人都拿到全套裝備。（ABC）

德州貧童賣水賺學費 不料一位名人登門驚喜全家

2021-07-29 21:01
新澤西州居民派翠西亞．迪拉西歐在自家籬笆上懸掛帶粗話的反拜登標語，而遭判撤下標語，或按日處罰250元；但經上訴新州高等法院後，市政府決定撤銷指控。(NBC紐約地方電視台截圖)

自家籬笆掛「F字」反拜登標語 居民被罰上訴 新州市府撤案

2021-07-31 17:31
麥可拉光在臉書就有多達175萬名追隨者。( )

新冠疫苗假信息超級傳播者就是他 芝加哥醫生麥可拉

2021-07-26 14:48
經劇烈搖晃照顧男童的保母麥克奇。(福遍縣警方/ 美聯社)

男嬰腦損35年後亡 當年保母涉媒殺被捕

2021-07-27 21:20

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 中國22金居首 美國19金 台北2金

1張圖／東奧獎牌榜 中國22金居首 美國19金 台北2金

吳亦凡遭刑事拘留 警方證實「涉嫌強姦罪」

吳亦凡遭刑事拘留 警方證實「涉嫌強姦罪」
吳亦凡涉性侵遭警方拘留 網酸：監獄很大，你忍一下

吳亦凡涉性侵遭警方拘留 網酸：監獄很大，你忍一下
東奧／羽球擊敗中國高塔 中華隊麟洋配奪金

東奧／羽球擊敗中國高塔 中華隊麟洋配奪金
養豬新法將生效 加州人想吃培根 難了

養豬新法將生效 加州人想吃培根 難了