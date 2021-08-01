總統級别 全頂層私人往宅 芝加哥 888 S. Michigan大道破空閃耀登場

位Michigan888公寓大樓，座落於南密西根高端文化大道上，標誌著非凡氣魄的全層頂層，享有芝加哥 湖濱的壯麗全景，可以呼吸著“無盡開放、清晰和自由”的空氣。走下配備有鑰匙的電梯，進入寬敞的私人中心門廳和行政家庭辦公套房。東面是一間寬敞明亮的大房間，非常適合家庭生活以及舉辦大大小小的派對。西邊是主臥室套房和 3 間臥室。這個真正獨一無二的公寓，也是豎立在公園環境中的城市休閒勝地，有近鄰餐廳、Soldier Field, Orchestra Hall、管弦樂廳和其他音樂舞台、現場劇院、密西根湖、而適合有船船主的Burnham港Monroe港僅幾步之遙，就近也有自行車路徑及千禧公園和博物館 等。

這幢大樓屬國家歷史地標於1913 年由 Holabird Roche建造，並於 2002 年被重新開發重建。Penthouse 2為單一業主，匠心設計，精緻佈局，全新粉飾設計而完成。大堂配備全天候保安和代客泊車服務；顧用非常敬業的員工。還提供令人驚嘆的公共頂房，湖泊和公園的壯麗景色可盡收眼簾。非常適合想要在城市及享有休閒生活方的家庭居住，是一個結合理想、奢華、舒適的最好城市生活居所。

詳情請致電 :Tory Rezin 815-325-7811 / [email protected] 或 Caitlin Smith 630-432-9190 / [email protected]或登臨下面網站https://dawnmckennagroup.com/properties/888-s-michigan-avenue-unit-ph2-chicago-il-60605-11033451 。