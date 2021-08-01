進入太空的最年輕美國人年僅29歲 St.Jude兒科癌症倖存者/現任 St.Jude醫生助理 Hayley Arceneaux

年僅29歲進入太空的最年輕美國人Hayley Arceneaux，是St.Jude兒科癌症倖存者/現任St.Jude醫生助理。

St.Jude兒科癌症 倖存者/現任 St.Jude醫生助理 Hayley Arceneaux日前被安排與 Inspiration4機組成員 Hayley Arceneaux談話。今年9月，她將成為第一個進入太空 的兒科癌症倖存者和最年輕的美國 人，這一切都是為了提高人們對 St. Jude Children’s Research Hospital® 的認識和支持。

Inspiration4是由指揮官Jared Isaacman領導的世界上第一個全民用太空飛行任務。38歲的Shift4 Payments [NYSE: FOUR]的創始人兼首席執行官將四個席位中的兩個捐贈給St. Jude，目標是在2022年前籌集2億美元用於研究和治療兒童癌症和其他危及生命的疾病。Isaacman已承諾提供1億美元用於加速發展和拯救全球更多的兒童。

Isaacman 將出任代表著領導力的任務席位。他向 St. Jude捐贈了兩個席位：被命名為希望的任務席位給了Arceneaux，命名為慷慨的席位給了Christopher Sembroski，他是洛克希德•馬丁公司41歲的航空工業雇員，也是美國空軍退伍軍人。命名為繁榮的席位將由51歲的企業家、教育家、訓練有素的飛行員和太空探索界的活躍人士Sian Proctor博士搭乘。

Arceneaux將擔任隊員的醫療人員。29歲的她是St. Jude的醫生助理，10歲時在那裡接受了骨肉瘤（一種骨癌）的治療。

「我記得當我們到達[St. Jude Children’s Research Hospital]時，我假裝很生氣，但實際上，我只是很害怕。當時，癌症對我來說似乎是一個死刑判決，因為我認識的所有癌症患者都去世了。然而，當我一進入St. Jude的大門，一切都改變了。我感受到希望、樂觀，讓我可以度過難關。」Arceneaux在St. Jude Inspire的一篇博客文章中回憶道。

1962年，在美國人首次繞地球飛行的同一年，St. Jude Children’s Research Hospital致力於一個不同的未知領域：Finding cures.Saving children®（尋找治療方法。拯救兒童。）。近60年後，St. Jude發明的治療方法已幫助將兒童癌症的總體存活率從20%提高到80%以上。St. Jude在沒有兒童死於癌症前不會止步。

這項任務是人類幫助地球上兒童的一項事業，將是平民首次作為任務的一部分進入軌道，與任何政府航太機構無關。天龍號太空船計畫進入太空，繞地球運行幾天後在水面著陸。