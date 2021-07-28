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芝市長猶豫連任 伊州長確定參選

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥市長萊特福特(前右)表示，她可能不會尋求連任，伊利諾州州長普立茲克(前左)則已於兩周前宣布將競選連任。(芝加哥市長辦公室)
芝加哥市長萊特福特(前右)表示，她可能不會尋求連任，伊利諾州州長普立茲克(前左)則已於兩周前宣布將競選連任。(芝加哥市長辦公室)

芝加哥市市長萊特福特26日公開表示，由於她尋求連任「並非易事」，所以她可能不會在2023年參選市長，萊特福特說，會跟另一半在適當的時候做出決定，但現在還不是時候；而曾一度傳出考慮不再參選連任的伊利諾州州長普立茲克，則已公開宣布將參加明年投票的州長選舉。

萊特福特說，過去一年很艱難，「當你上任時，對未來都會有願景，我也一樣」，她接著說，但世界與命運總以有趣的方式，引領你往另一個方向，她表示，持續16個月的全球流行疾病，大規模的經濟混亂，還有激增的暴力事件，面對與處理這些都非易事。

不過，她也說，過去一年她積極的募集資金，且正在做好準備，而最終仍須與她的另一半在適當時間討論，才能做出是否競選連任的決定。

通常情況下，政客都不會承認在爭取連任這件事情上猶豫不決，因為此舉會導致募集選舉經費難度增加，也會讓可能的競爭對手覺得機會大增，在發表了上述言論後，萊特福特如常工作，根據指出，她上一季籌得25萬資金，而到上次報告時間為止，她的銀行帳號已經有170萬存款。

芝加哥的暴力犯罪從2019年開始快速增長，假使此趨勢持續，萊特福特勢必很難獲得選民認同，因為民眾失去安全感，但以她從一個默默無名的候選人，卻打敗強敵環繞勝出的首次選舉經驗，這位強悍的市長一旦決定參選連任，成功的可能性不應排除。

至於與萊特福特一樣，都是首次參選後獲得支持出任地方首長的伊州州長普立茲克，在一度傳出可能放棄競選連任後，日前已經公開宣布尋求連任州長，他發表的連任競選聲明說，「我們一起經歷了很多事情，看到伊州人民在最困難的時期團結一致，讓我感到非常自豪，我很高興能為我熱愛的地方而戰」。

普立茲克6月份接受此間電視台ABC訪問時，曾暗示不再尋求連任，他當時表示，「我還沒有跟家人談過這件事，我需要花時間跟他們好好聊聊。」

州長還發布了宣布競選連任的影片，其中特別提及伊州對抗新冠病毒的工作成績，包括支持師業者、盡快推出疫苗、支持小企業等。

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