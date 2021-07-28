芝華埠24街橋洞毀損嚴重 安全現隱憂

華埠24街夾運河街間的橋洞牆壁與路面毀損嚴重。(特派員黃惠玲／攝影)

介於華埠 運河街(Canal St.)與史都華街(Stewart St.)的多條高架橋下的街道，因年久失修，支撐橋洞的梁柱及兩側牆壁，都出現嚴重腐蝕或大塊凹洞情形，華埠更好團結聯盟執行主任陳本恩呼籲，市府當局必須重視華埠社區的行道安全，盡快修補險象環生的橋洞；25區區長盧漢士(Byron Sigcho-Lopez)說，他已與橋洞所屬的鐵路公司反應，會積極爭取修復。

陳本恩說，她接到芝加哥 CBS的調查採訪記者詢問，直指華埠橋洞安全堪憂問題，她表示，早從2009年她開始到華埠上班，這幾處橋洞街道的情況，就一直是社區關切焦點之一，然而1、20年過去，部分橋洞毀損狀況日益惡化，但至今仍無人出面擔起修復責任。

華埠24街夾運河街間的橋洞，多處牆壁出現巨大坑洞。(特派員黃惠玲／攝影)

經過實地考察，陳本恩說，24街橋洞的狀況最為險惡，橋洞兩側牆壁有多處大面積磚塊、石頭掉落，而中間支撐的梁柱也狀況欠佳，鋼筋部分不乏生鏽問題，路面兩側嚴重下陷剝落，連橋洞上方屋頂也有水泥掉落情形，「這對行人、車輛來說都造成了安全威脅」。

華埠附近16街夾瑞辛街(Racing St.)的橋洞也有損壞情形，經居民普拉克斯(Nancy Plax)不斷向芝加哥運輸局(CDOT)反應，近日終於獲得該局同意將展開清洗橋洞牆壁、安裝照明燈光，雖然何時完成這些項目仍未定，但普拉克斯相信有了第一步整修計畫，就可以改善居民對橋洞的不安。

華埠24街夾運河街間的橋洞樑柱，出現鋼筋外露的情形。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥許多橋洞牆壁與生鏽橫梁上都有大洞，而這些橋洞的結構是由在高架橋上運行的鐵路公司負責，盧漢士說，經過向鐵路公司反映，對方回答「預算 問題」而無法短期內解決，他表示，區長辦公室經常收到民眾來電舉報橋洞破損問題，雖多次向鐵路公司BNSF及聯合大平洋(Union Pacific, UF)等，表達社區對橋洞的不滿與安全擔憂，但還是沒有辦法獲得解決。

盧漢士說，目前可能轉向聯邦尋求援助，尤其希望新的基礎建設法案盡快通過，屆時能撥出資金協助解決這些安全隱患。

對於24街夾運河街的橋洞問題，擁有該處高架橋上部分鐵路的聯合太平洋鐵路公司表示，該公司已經很久沒有使用該軌道了，而且UF說，過去60天曾檢查過該橋洞，並無安全疑慮；這處橋洞上的另一家鐵路公司Northfork Southern說，該區的橋梁已經做過安全檢查，結構完好。