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芝華社發起捐款 助河南抗百年洪災

黃惠玲
芝加哥華社捐贈的第一批物資，已經抵達河南災區。(主辦單位提供)
芝加哥華社捐贈的第一批物資，已經抵達河南災區。(主辦單位提供)

鑑於中國河南鄭州等地市遭遇了百年不遇的暴雨，造成重大人員傷亡和財產損失，大芝加哥地區華僑華人聯合會與中西部河南同鄉會聯合發起「抗洪救災 ，你我同行」捐贈倡議，第一批救援物資已經送抵災情現場。

華聯會主席鄭征表示，河南省這次水患造成29個縣市、1100萬人受災，經濟損失重大，扶危救困，樂善好施是中華民族的傳統美德，她呼籲大家本著「自願參加，量力而行」的 原則，獻出愛心，支援家鄉父老鄉親，她特別提到，考慮到現階段芝加哥疫情尚未得到完全控制，不少僑社朋友也面臨著很大的經濟和生活壓力，因此捐款不分多少，善舉不分先後，希望各界踴躍餐與。

華聯會與中西部河南同鄉會將把收到的捐款，全數通過河南省僑辦安排匯款，用於購買搶險救災物資，屆時主辦捐款者會把所有捐款人員名單及捐款數字， 以及接收方收據證明等向僑社公開。

鄭征說，短短幾天透過工作小組努力與熱心人士大力協助下，已經採購了第一批救災物資送往河南新鄉侍衛輝、輝縣兩處洪水重災區，為當地民眾解燃眉之急。

捐款方式可接受支票 (支票請註明 河南抗洪救災)，支票抬頭：CAAGC ，郵寄地址：CAAGC PO Box 867 ，Westmont, IL 60559；也接受轉帳Zelle Pay或PayPal 付款帳號：[email protected]

有關捐款問題，可電洽鄭征(630)667-3183、汪興無(847)340-9298、欒文琦(847)609-5983。

2021 年 7 月 22 日

芝加哥華社捐贈的第一批物資，已經抵達河南災區。(主辦單位提供)
芝加哥華社捐贈的第一批物資，已經抵達河南災區。(主辦單位提供)

河南 支票 芝加哥

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