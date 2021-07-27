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免看醫生 明年起伊州藥局可直接拿避孕藥

黃惠玲
伊州女性明年起不需經過醫生，就可以直接到藥局拿避孕藥或設備。(pexels)
伊州女性明年起不需經過醫生，就可以直接到藥局拿避孕藥或設備。(pexels)

想要避孕的伊利諾州女性，將不需要先看醫師取得處方，才能拿到避孕藥了，伊州州長普立茲克日前簽署一項新法，從明年1月1日開始，想服用避孕藥的婦女，只要直接到藥房找藥劑師就可取得避孕藥或避孕設備，直接免去先到婦產科看診才能拿到處方的過程。

此外，州長也簽署了另一項法案，要求健保公司繼續提供保戶遠程醫療，同時也需給付提供虛擬看診的診所、醫院與面對面看診相同費用。

新的「避孕法案」允許藥劑師可直接給有需要的女性發放激素避孕藥、避孕貼或避孕環，藥劑師接到患者申請後，病患只要先填寫醫療表，就可能拿到最長12個月的避孕藥物，法律規定，醫療保險仍須支付藥局直接提供保戶的避孕措施費用。

目前全美已有華府以及16個州施行類似法令，該法案的主要倡議者、伊州州參議員布希(Melinda Bush)說，計畫生育是一項基本的醫療服務，本來就應該簡化，讓更多人便利使用；普立茲克在簽署該法案後表示，想避孕的婦女時常可能面臨一些障礙，例如找醫生開處方、安排預約、支付預約費用，前往看醫師時得解決交通工具或安排孩子保母等，而該法案通過後，「更多的伊州人可以對個人決定，擁有更多主控權」。

法案中並規定藥劑師必須完成與避孕相關的培訓課程，才能在無醫師處方下提供避孕藥物，藥劑師在給出避孕藥、設備同時，也需向患者提供諮詢並教育避孕知識。

反對此法案的人士說，這種新的避孕作法，會讓年輕女性在缺乏醫師安全的照顧下，面臨風險，尤其新的法案並沒有規定患者的最低年齡，伊州支持家庭聯盟主任瑞為拉(Ralph Rivera)說，這樣等於允許未成年人也可以去藥局拿避孕藥，導致她們無法獲得正確的醫療照護與指導。

另一項州長簽署的有關醫療法案，是將保險公司必需支付遠程醫療費用永久化，不過，該法僅限於由州府管轄的健保計畫，其他由私人大公司提供的健保則不在此限。

伊州 健保 醫療保險

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