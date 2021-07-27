伊州僅2成安養院 達75%接種率

樂齡會表示，伊州安養院住民與員工的疫苗施打率有待提升。(芝加哥市長辦公室)

由於Delta變種病毒肆虐，新冠疫情 在未接種的人群間出現反彈，去年疫情高峰感染嚴重並成為死亡主要人口的安養院(nursing home)員工與住民近況，也備受關注，一項新的樂齡會(AARP)調查顯示，全伊利諾州僅有22.6%的安養院，達到至少全員接種率至少75%的標準。

統計指出，到6月20日止，全美範圍內，有56%的安養院醫療員工完全接種，住民方面則有75%完全接種；伊州 的安養院員工接種率為56.4％，住民完全接種率為78.9%。

在染疫死亡率方面，伊州安養院的住民感染新冠病毒後的死亡率與之前相比，從每100人死亡率10%降到5%；而院內醫生與工作人員的感染病例也有下降，其中每100位住民染疫比率從5%降到2%，而新感染住民的比率，也從原來每百人5%降到2％，員工方面則從9%減到2%。

雖然安養院的病例與死亡人數比高峰期減緩，但受到新冠肺炎病毒而暴露出的安養院設備缺失等長期問題仍未得到改善，數據顯示，到6月20日為止的前四周期間，伊州還有13.6%的安養院亟需個人防護裝備，而護士與助手人力短缺的安養院，比率也高達21%。

伊州樂齡會(AARP)主管蓋洛(Bob Gallo)說，高傳染性的delta病毒，對於安養院工作人員與住民的威脅越來越高，要保護長照 機構遠離病毒，必須鼓勵員工與住民接種新冠疫苗，尤其以目前全州不到四分之一的安養院，都未達到75%的群體免疫施打標準。

根據統計，伊州在疫情爆發後前半年，累計多達2萬8000名長照中心住民感染新冠病毒，而這些在中心染疫後死亡人數更超過4000人，當時死亡人數眾多，主要因為醫護對新冠疫情還不清楚，更未規定戴口罩，導致長照中心附近社區的疫情擴散時，中心住戶與工作人員也受到感染，此外，州府在疫情初期派遣到長照中心的檢測人力不足，也推升了無症狀帶原者將病毒傳染出去。

安養院感染情況，直到疫苗出現後才獲得緩解，樂齡會表示，要避免變種病毒於長照機構再度爆發感染，最關鍵的方法就是盡各種努力提高員工與住民的接種意願。